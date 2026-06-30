Врач Дикопольцев рассказал, о чем может говорить шум или гул в ушах

Дополнительно пациентам назначают звуковую терапию с использованием нейтральных фоновых шумов, поскольку находиться в полной тишине при таком состоянии нельзя. Для профилактики жителям мегаполисов рекомендуют использовать беруши в метро, не включать музыку на максимум и не игнорировать звон после шумного дня.