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Врач Дикопольцев рассказал, о чем может говорить шум или гул в ушах

Врач Никита Дикопольцев заявил, что гул в ушах часто указывает на повреждение внутреннего уха.

Источник: Аргументы и факты

Тиннитус или фантомный шум в ушах может указывать на повреждение внутреннего уха. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал аудиолог Никита Дикопольцев.

Главным триггером подобного состояния выступает постоянное шумовое напряжение от транспорта, строек и громких наушников, которое приводит к гибели передающих звук волосковых клеток. При попадании в тихую среду мозг продолжает дорисовывать звуковую картину и создает фантомные ощущения, напоминающие боль в ампутированной конечности.

Подобный фантомный звон выступает серьезным маркером повреждения внутреннего уха, а не самостоятельным диагнозом. Игнорирование такого тревожного сигнала нервной системы способно усугубить проблему и ускорить возрастную потерю слуха.

Полностью вылечить тиннитус невозможно, однако специалисты сначала исключают серные пробки и воспаления, после чего проводят обязательную аудиометрию. При наличии снижения слуха лучшим решением становятся современные устройства, которые возвращают мозгу недостающие звуки и убирают фантом.

Дополнительно пациентам назначают звуковую терапию с использованием нейтральных фоновых шумов, поскольку находиться в полной тишине при таком состоянии нельзя. Для профилактики жителям мегаполисов рекомендуют использовать беруши в метро, не включать музыку на максимум и не игнорировать звон после шумного дня.

Ранее хирург Александр Умнов раскрыл, о каких болезнях может говорить шум в ушах.