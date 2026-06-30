Всё могут короли: «Майкл» обошел «Богемскую рапсодию» по сборам в российском прокате

Лидеры российского бокс-офиса удержали позиции по итогам последнего уикенда. На первой строчке по-прежнему музыкальный байопик «Майкл», на второй — продолжение комедии Клима Шипенко «Холоп». Не спешат уступать новинкам громкие хорроры «Обсессия» и «Закулисье реальности». Среди премьер выходных в топ пробились отечественный ответ культовому «Парню-каратисту» и мультфильм о приключениях трех богатырей. Подробнее об итогах кинопроката — в материале «Известий».
Как «Холоп 3» помог летнему кинопрокату.
По данным ЕАИС, в минувшие выходные посещаемость кинотеатров достигла летнего минимума — всего 1,2 млн зрителей. Максимальный показатель был зафиксирован двумя неделями ранее — после выхода в прокат третьей части комедии Клима Шипенко о перевоспитании «Холоп». Тогда посещаемость достигла 1,6 млн зрителей.
По итогам минувших выходных новый «Холоп» занял второе место в бокс-офисе, а его общие сборы превысили 700 млн рублей. Однако картина набирает кассу медленнее, чем предыдущие части, выходившие зимой. Первая за две недели собрала около 2 млрд рублей, а вторая достигла отметки в 2,6 млрд уже после дебютных выходных. В обоих случаях прокат пришелся на длинные новогодние праздники, когда в кино традиционно ходят чаще. Впрочем, практика запуска летних российских блокбастеров со временем может сформировать у зрителя привычку посещать кинотеатры и в этот период.
— Более полный анализ этой стратегии можно будет сделать к концу лета. Но уже сейчас понятно, что крупные релизы притягивают зрителей в кинозалы и помогают обратить внимание аудитории на другие, менее заметные новинки проката. «Майкл» уже собрал 1,5 млрд рублей, «Холоп 3» стремительно движется к отметке в 1 млрд. Посещаемость кинотеатров по сравнению с тем же периодом 2025 года выросла, — сказала «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.
Лидерство в отечественном прокате стабильно удерживает биографический фильм «Майкл» о жизни короля поп-музыки. За месяц он собрал 1,5 млрд руб. и уже обошел «Богемскую рапсодию» о группе Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри, которая в свое время заработала в России чуть больше 1 млрд. «Майкл» же идет бодро и вполне может перешагнуть рубеж в 2 млрд рублей. Только за эти выходные на его счету +132 млн рублей.
Тем временем в мировом прокате лента про Майкла Джексона официально стала самым кассовым байопиком в истории, собрав $977 млн, сообщило издание Variety.
Русский ответ «Парню-каратисту».
Лучшей новинкой уикенда стал мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Он дебютировал со сборами 47 млн рублей за выходные.
— «Три богатыря» — зарекомендовавший себя бренд от студии «Мельница». Франшиза насчитывает более 10 фильмов, которые всегда демонстрировали хорошие сборы, и имеет многомиллионную аудиторию. Зрители всё еще идут в кино на любимые истории о богатырях, но сейчас, в летний сезон, многие в отъезде, а значит, фильм будет работать больше в длину, если его поддержат маркетингово, — считает Ольга Зинякова.
В топе бокс-офиса — «Малыш-каратист» с Романом Курцыным, Мироном Проворовым и бойцом ММА Магомедом Исмаиловым. Семейная спортивная драма во многом отсылает к культовым «Парню-каратисту» (1984) и «Каратэ-пацану» (2010). В российских реалиях в центре сюжета двенадцатилетний Саша, который вынужден переехать к тете из Москвы в Пятигорск. В новой школе, где не все сверстники рады новичку, найти опору парню помогает сэнсэй Дмитрий и его дочь Маша. За выходные лента заработала около 17 млн рублей.
— «Малыш-каратист» выступил в рамках ожиданий. Ему пришлось соперничать с двумя новинками с возрастным цензом 6+ — франшизой «Три богатыря» и комедией о блогерах «Распаковка», а также с третьей частью «Холопа». Благодаря сарафану у релиза есть шанс задержаться в топе еще пару уикендов, — отметила в беседе с «Известиями» Ольга Зинякова.
Далее с отрывом в 400 тыс. рублей — фильм «Ночной бизнес» с Расселом Кроу в роли владельца ночного клуба в Лос-Анджелесе, который оказывается втянут в серьезную передрягу — из его заведения крадут деньги картеля.
По-прежнему в топе бокс-офиса нашумевшие хорроры «Закулисье реальности» (43 млн руб.) и «Обсессия» (около 26 млн руб.).
В следующий уикенд за кассу поборется семейная комедия «Дед Фомич». По сюжету, пенсионер, чтобы сплотить семью и собрать всех под одной крышей, решается на авантюру — притворяется смертельно больным. В роли деда — Николай Добрынин, а Никита Кологривый сыграл Фомича в молодости. Членами семьи на съемочной площадке стали Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Екатерина Волкова, Аня Покров, Александр Новиков и другие.