Технология искусства: почему стоит идти на выставку «Великолепный Эрмитаж» в Новом Манеже

Так, Эрмитаж в сотрудничестве с компанией «Интеррос» первым из российских музеев выпустил токены (аналог NFT, но без зависимости от западных криптовалютных бирж), привязанные к шедеврам из своей коллекции: любой желающий мог приобрести уникальные цифровые версии этих раритетов, в том числе показывающие предметы до или в процессе реставрации, то есть в таком виде, в каком их больше не увидит никто. Результатом стали не только популяризация культурного наследия и апробирование инновационных подходов к музейной работе, но и доходы, позволившие профинансировать реставрацию картины Рембрандта «Флора».