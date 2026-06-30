Технология искусства: почему стоит идти на выставку «Великолепный Эрмитаж» в Новом Манеже

В московском Новом Манеже открылась выставка «Великолепный Эрмитаж», и это тот самый случай, когда идти нужно не столько за впечатлением от классики, сколько за интеллектуальным экспериментом. При поддержке компании «Интеррос» музейное пространство превратилось в лабораторию, где академическое искусство вступает в диалог с цифрой. Здесь нет места снобизму старой школы и нет страха перед наступлением нейросетей. А есть честный разговор о том, как высокие технологии дают классике новую оптику. Бизнес же при этом становится полноценным участником процесса культурной трансформации.
Ответы или вопросы.
На протяжении многих лет компания «Интеррос» выстраивает свою траекторию меценатства как интеллектуальную деятельность. Это принципиально иная позиция: здесь не просто выписывают чеки на реализацию выставочных проектов, а осмысляют, что происходит с искусством прямо сейчас.
Фото: Пресс-служба «Интеррос».
Выставка «Великолепный Эрмитаж» в Новом Манеже — яркая иллюстрация этого тезиса. Вопреки стереотипу о том, что цифра упрощает великие полотна, проект демонстрирует обратное: современные технологии способны выявить те нюансы, детали подлинника, которые не видны даже в музее. Или же трансформировать произведение так, чтобы раскрыть его по-новому. Речь не идет о буквальном переводе живописи в 3D-графику ради аттракциона. Это соавторство на уровне смыслов.
Но не убьют ли эти новые смыслы само произведение? Создатели экспозиции не выносят окончательного вердикта. На выставке «Великолепный Эрмитаж» нет готовых ответов, но есть приглашение к размышлению. Вместо этого зрителю предлагается уникальный опыт: посмотрите, как цифровые «двойники» шедевров и мультимедийные инсталляции меняют наше восприятие, и решите сами. Заметим только, что бережное отношение к артефакту здесь гарантировано самим Эрмитажем: современные форматы не замещают собой экспонат, а вступают с ним в сложный диалог.
— Это ещё неустоявшийся вид искусства. Более того, нам скоро придётся задуматься над тем, как различать цифровое искусство, созданное искусственным интеллектом и созданное человеком. Что из этого признавать арт-объектами, а что нет? Кто будет судьей? Нас ждет много интересных откровений на этот счет, — поделился основатель и президент компании «Интеррос» Владимир Потанин.
Фото: Пресс-служба «Интеррос».
Этот подход коррелирует с более широкой парадигмой, которую развивают структуры-партнеры, в частности активно открывая новые направления на стыке высоких технологий и искусства. Взять хотя бы тему блокчейна и арт-токенов. Казалось бы, что общего между криптографией и полотнами старых мастеров? Общим оказывается право на бессмертие.
Так, Эрмитаж в сотрудничестве с компанией «Интеррос» первым из российских музеев выпустил токены (аналог NFT, но без зависимости от западных криптовалютных бирж), привязанные к шедеврам из своей коллекции: любой желающий мог приобрести уникальные цифровые версии этих раритетов, в том числе показывающие предметы до или в процессе реставрации, то есть в таком виде, в каком их больше не увидит никто. Результатом стали не только популяризация культурного наследия и апробирование инновационных подходов к музейной работе, но и доходы, позволившие профинансировать реставрацию картины Рембрандта «Флора».
Когда «Интеррос» инициирует или поддерживает проекты по токенизации культурного наследия, речь идет о создании новой, децентрализованной модели владения красотой и ответственности за ее сохранность. Это та самая трансформация, где бизнес размышляет над новой формой искусства и формой доступа к нему, делая коллекционирование и меценатство прозрачными и современными.
Меценатство + технологии.
Особенность текущего проекта в Новом Манеже в том, что поддержка культуры здесь не ограничивается традиционными приемами и инструментами спонсорства образца XX века. «Интеррос» помогает великой институции экспериментировать, создавая среду, в которой государственный музей масштаба Эрмитажа может позволить себе сложносочиненную драматургию цифрового повествования. Это интеллектуальный ответственный бизнес в действии: он не забирает у музея функцию хранения вечности, а добавляет к ней возможность размышления о будущем.
Фото: Пресс-служба «Интеррос».
Выставка стала пространством, где традиции меценатства встречаются с высокотехнологичными форматами будущего. Это своего рода манифест: академическое искусство можно и нужно довольно бережно поддерживать, в том числе современными инструментами. Важно, что технологические решения здесь спрятаны в смысловую оболочку. Они работают на углубление восприятия: где-то алгоритм позволяет рассмотреть кракелюры, недоступные глазу, увидеть знаменитые лестницы музея так, как их не видят обычные посетители; где-то цифровой аватар дает новую жизнь историческому персонажу.
— В этой выставке обыгрываются все существующие новые технологии рассказа о музее вне его постоянного пространства, а также намечаются некоторые технологии будущего. Зритель участвует в богатом пиршестве для глаз и разума, — отметил Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.
Фото: Пресс-служба «Интеррос».
«Великолепный Эрмитаж» при поддержке крупного интеллектуального бизнеса доказывает, что меценатство сегодня — это возможность задавать вопросы, на которые у человечества пока нет ответов. И пока классические статуи отбрасывают цифровые тени на стенах Нового Манежа, становится очевидно: искусство не умирает, оно ждет перевода на язык, понятный новому поколению. И этот перевод невозможен без тех, кто готов инвестировать не только средства, но и собственные технологии и бизнес-подходы в развитие культурного кода нации.