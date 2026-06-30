Из книги слова не выкинешь: как издания военных лет сохранили память о преступлениях нацистов

От первых эмоциональных брошюр до свидетельств преступлений нацистов — экспозиция «Память в книге. Без срока давности» последовательно знакомит посетителей с трагическими страницами истории Великой Отечественной войны. На выставке, открывшейся 29 июня в Государственной публичной исторической библиотеке, представлены литературные и публицистические источники 1941−1945 годов. Это совместный проект с Национальным центром исторической памяти. Среди первых посетителей были «Известия».
Страницы истории.
В материалах нескольких стендов оживает история — страшная и бесчеловечная, где оружием против зверства стало слово. Крепкое и без прикрас. «Сметем с лица земли фашистских варваров!», «Советский народ им не простит!», «Уничтожим гитлеровскую банду головорезов», — восклицают брошюры, которые стали издаваться уже на следующий день после атаки нацистов и где каждый слог подчеркивает мужество советского человека перед лицом зверя.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Со временем эмоциональный язык первых публикаций сменился документальной фиксацией преступлений. В публикациях «Чудовищные зверства немецких фашистов» и «Восемь повешенных в Волоколамске» уже сами названия рисуют в воображении страшные картины карательных операций против мирного населения. Не менее красноречивы заголовки «В фашистском аду» и «Немецкая каторга», за которыми — свидетельства людей, оказавшихся в плену у гитлеровцев.
Один из самых тяжелых стендов посвящен трагедии, которая стала одним из самых страшных проявлений бесчеловечности, — убийствам детей. Заголовки «Зверства фашистских варваров», «Этого мы никогда не простим» и многие другие передают атмосферу боли и потрясения, с которой современники пытались осмыслить эти преступления. Здесь же — документальные свидетельства целенаправленного уничтожения памятников отечественной культуры и искусства. Сами книги — подлинные свидетели своей эпохи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
— На каждом стенде мы пытались показать особенные книги по определенной тематике. Всего на выставке представлено чуть более 50 изданий из тех, что мы отобрали. Я думаю, любая книга — это прежде всего эмоция. И эти книги передают не только чувства современников, но и само время, потому что были изданы тогда, когда всё происходило. Они сами пережили войну, как и люди, которые их создавали. Такого в интернете нет. Это книги-современники, — отметил в беседе с «Известиями» ведущий специалист Национального центра исторической памяти Игорь Бендер.
«Нацисты понимали преступность своей деятельности».
Выделяется на общем фоне издание «Мы не простим! Ужасы немецкого вторжения в документах и фотографиях». Оно — на английском языке.
— Для меня интересна эта книга, которая ориентирована на зарубежного читателя, — рассказывает «Известиям» директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. — Нацисты осознавали преступность своих действий. Когда речь шла о массовом уничтожении людей или их обращении в рабство, они понимали, что подобное нельзя предавать огласке. И делали всё, чтобы никто в мире об этом не узнал.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел ВолковИздание «Мы не простим! Ужасы немецкого вторжения в документах и фотографиях» на английском.
Впрочем, он добавил, что каждый экспонат — редкость. Печать в первую очередь служила средством оперативной передачи информации, поэтому использовалась дешевая бумага не самого высокого качества, не предполагавшего долгого срока службы. Поэтому в том числе относятся к этим вещам особенно трепетно.
Дело слова под своим началом в годы страшной войны объединило многих людей из разных уголков страны. В коллекции есть работа латышской советской писательницы Анны Саксе «Жизнь и смерть Лиедага». Одной из главных тем произведений автора стала жизнь ее народа в годы фашистской оккупации. Представлена «Повесть о слободе Крепкой» Виталия Закруткина, который во время войны был корреспондентом армейской и фронтовой газеты. На страницах его произведения — зверства немецких захватчиков в слободе Большекрепинской. Еще один пример — «Друзья, отомстите за нас!» Федора Панферова, редактора журнала «Октябрь».
— И государство, и жители, и журналисты, и писатели, и художники уже тогда рассказывали всему миру, в том числе за рубежом, о зверствах, которые оккупанты совершали на нашей земле. Уже в 1941 году было понятно, что происходящее противоречит нормам права и общечеловеческим принципам. Было ясно и то, что пришедшие на нашу землю имели самые ужасные намерения, — заявила заместитель руководителя Национального центра исторической памяти Мария Пономарева.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Выставка «Память в книге. Без срока давности» будет открыта до 25 июля. С произведениями можно ознакомиться лично, а часть из них уже оцифрована и доступна в открытой электронной библиотеке. Это история, которая хранится не только в архивах, но и между книжных страниц, и пока их продолжают перелистывать, эта глава остается открытой для новых поколений.