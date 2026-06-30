Из книги слова не выкинешь: как издания военных лет сохранили память о преступлениях нацистов

— На каждом стенде мы пытались показать особенные книги по определенной тематике. Всего на выставке представлено чуть более 50 изданий из тех, что мы отобрали. Я думаю, любая книга — это прежде всего эмоция. И эти книги передают не только чувства современников, но и само время, потому что были изданы тогда, когда всё происходило. Они сами пережили войну, как и люди, которые их создавали. Такого в интернете нет. Это книги-современники, — отметил в беседе с «Известиями» ведущий специалист Национального центра исторической памяти Игорь Бендер.