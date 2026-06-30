Открытый набор в отряд космонавтов завершается

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Срок подачи документов в рамках пятого открытого набора в отряд космонавтов Роскосмоса завершается 30 июня.
Новый набор стартовал 4 февраля и проходит в два этапа: заочный с подачей документов и очный с тестированием необходимых навыков и показателей. Впервые в рамках отбора был задействован портал «Госуслуги» — он мог помочь кандидатам собрать все необходимые документы.
Претенденты в отряд космонавтов должны быть не старше 35 лет по состоянию на конец 2025 года, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже 4, а стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее трех лет. Также необходимы отсутствие хронических заболеваний и хорошая физическая подготовка. Конкурсом по отбору кандидатов занялся Центр подготовки космонавтов (ЦПК) совместно с представителями РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.
Претенденты, которые успешно пройдут первый этап, получат приглашение в ЦПК для прохождения очных испытаний. Остальных уведомят об отказе. Оценка результатов претендентов и подведение итогов отбора завершатся к 10 ноября.