Открытый набор в отряд космонавтов завершается

Претенденты в отряд космонавтов должны быть не старше 35 лет по состоянию на конец 2025 года, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже 4, а стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее трех лет. Также необходимы отсутствие хронических заболеваний и хорошая физическая подготовка. Конкурсом по отбору кандидатов занялся Центр подготовки космонавтов (ЦПК) совместно с представителями РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.