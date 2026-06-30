Календарь на 30 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Праздник был учрежден ООН в 2018 году и ежегодно отмечается как напоминание о роли парламентов в демократическом устройстве государств. Его дата связана с созданием в 1889 году Межпарламентской ассамблеи — одной из первых международных площадок для диалога между законодательными органами разных стран. Сегодня этот день используют не столько для чествования парламентариев, сколько и для обсуждения вопросов качества законотворчества, прозрачности политических институтов и участия граждан в принятии решений.