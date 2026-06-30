В ГД предложили сделать 1 июля официальным Днем ветеранов боевых действий

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать 1 июля официальной праздничной датой — Днем ветеранов боевых действий.
«Ветераны и инвалиды, защищавшие интересы Отечества в локальных конфликтах и заграничных операциях, все наши бойцы, продолжающие это святое дело, — уже не один год по их просьбе мы бьемся за то, чтобы 1 июля стало официальной праздничной датой. Без разделения на конфликты и погоны», — сказал Нилов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что на рассмотрении Госдумы по-прежнему находится межфракционная инициатива об установлении в России 1 июля памятной даты — Дня ветеранов боевых действий.
«В ожидании обсуждения законопроекта о 1 июля на федеральном уровне мы с председателем президиума Общероссийской организации “Офицеры России”, Героем России Сергеем Липовым повторно обратились в регионы, еще не утвердившие региональными НПА соответствующий статус», — добавил глава думского комитета.
Нилов рассказал, что больше 20 регионов дополнительно в этом году выразили поддержку данной идее, сообщив, что ждут принятия федерального закона о Дне ветеранов боевых действий, чтобы реализовать соответствующее решение на своей территории.
«Кировская, Ленинградская, Рязанская, Ульяновская, Магаданская, Ростовская области, Карелия, Санкт-Петербург и многие другие уже приняли отдельные нормативно-правовые акты по установлению 1 июля Днем ветеранов боевых действий — всего 51 регион. Однако часть субъектов продолжает отмечать эту дату неформально. И так больше 15 лет», — уточнил он.