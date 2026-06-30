В ГД предложили сделать 1 июля официальным Днем ветеранов боевых действий

«Ветераны и инвалиды, защищавшие интересы Отечества в локальных конфликтах и заграничных операциях, все наши бойцы, продолжающие это святое дело, — уже не один год по их просьбе мы бьемся за то, чтобы 1 июля стало официальной праздничной датой. Без разделения на конфликты и погоны», — сказал Нилов в беседе с РИА Новости.