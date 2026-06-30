В России с 30 июня появится цифровой профиль мигрантов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», содержащий полный перечень данных о мигрантах и лицах без гражданства, должен начать работу в России с 30 июня. Это следует из соответствующего постановления правительства.
«Настоящее постановление вступает в силу с 30 июня 2026 г.», — говорится в документе.
Там отмечается, что утвержденный состав сведений определяет полный перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства, подлежащих включению в государственный информационный ресурс. В их число входят установочные данные и сведения о документах, удостоверяющих личность, миграционном учете, трудовой деятельности, образовании, медстраховании, недвижимом имуществе, транспортных средствах, а также об административных правонарушениях и действующих ограничениях на въезд в Россию.
Кроме того, в документе отмечается, что правила формирования и ведения ресурса устанавливают порядок взаимодействия оператора с поставщиками сведений — федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами, сроки и регулярность предоставления информации. В свою очередь, правила доступа регламентируют порядок получения сведений из цифрового профиля для государственных органов, иных организаций и самих иностранных граждан при обращении за государственными услугами через портал «Госуслуги».
В пресс-центре МВД России сообщили, что запуск ресурса станет важным шагом в цифровизации миграционных процессов, обеспечив формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране и повышения эффективности государственного управления в миграционной сфере.