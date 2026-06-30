В России с 30 июня появится цифровой профиль мигрантов

Кроме того, в документе отмечается, что правила формирования и ведения ресурса устанавливают порядок взаимодействия оператора с поставщиками сведений — федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами, сроки и регулярность предоставления информации. В свою очередь, правила доступа регламентируют порядок получения сведений из цифрового профиля для государственных органов, иных организаций и самих иностранных граждан при обращении за государственными услугами через портал «Госуслуги».