Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Ранее ушел из жизни актёр Андрей Усольцев. Он снимался в проектах «Невский. Чужой среди чужих», «Великолепная пятёрка-5», «Крепкие орешки», «Моя девочка» и «Витязи-2». Высшее образование актёр получил ещё в 1990 году в Уральском государственном университете, но профессионально заниматься актёрской деятельностью начал значительно позже. Причины смерти артиста не раскрываются. Всего за несколько лет работы в кино он снялся в пяти проектах.