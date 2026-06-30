Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — сказал собеседник агентства.
Дмитриев входил в число самых титулованных фигуристов в истории парного катания. В 1992 году он выиграл Олимпийские игры в паре с Натальей Мишкутенок. В 1998 году повторил успех с Оксаной Казаковой. Таким образом, Дмитриев стал первым фигуристом, побеждавшим на Олимпиадах с разными партнёршами. Информации о причинах смерти и дате прощания пока не поступало.
Ранее ушел из жизни актёр Андрей Усольцев. Он снимался в проектах «Невский. Чужой среди чужих», «Великолепная пятёрка-5», «Крепкие орешки», «Моя девочка» и «Витязи-2». Высшее образование актёр получил ещё в 1990 году в Уральском государственном университете, но профессионально заниматься актёрской деятельностью начал значительно позже. Причины смерти артиста не раскрываются. Всего за несколько лет работы в кино он снялся в пяти проектах.