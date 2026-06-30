Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Спортсмен умер в московской больнице.

Источник: Life.ru

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — сказал собеседник агентства.

Дмитриев входил в число самых титулованных фигуристов в истории парного катания. В 1992 году он выиграл Олимпийские игры в паре с Натальей Мишкутенок. В 1998 году повторил успех с Оксаной Казаковой. Таким образом, Дмитриев стал первым фигуристом, побеждавшим на Олимпиадах с разными партнёршами. Информации о причинах смерти и дате прощания пока не поступало.

Ранее ушел из жизни актёр Андрей Усольцев. Он снимался в проектах «Невский. Чужой среди чужих», «Великолепная пятёрка-5», «Крепкие орешки», «Моя девочка» и «Витязи-2». Высшее образование актёр получил ещё в 1990 году в Уральском государственном университете, но профессионально заниматься актёрской деятельностью начал значительно позже. Причины смерти артиста не раскрываются. Всего за несколько лет работы в кино он снялся в пяти проектах.