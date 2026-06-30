Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦЕРН заявили о завершении научной работы большого адронного коллайдера

Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу после остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц.

Источник: Аргументы и факты

Большой адронный коллайдер 29 июня официально завершил очередной этап своей научной программы. После остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) объявили о начале масштабной модернизации комплекса, которая продлится около четырех лет. По итогам обновления установка будет преобразована в новый проект HL-LHC — коллайдер высокой светимости.

В руководстве ЦЕРН отметили, что за два десятилетия работы БАК сыграл ключевую роль в изучении фундаментальных законов Вселенной и стал важнейшим научным инструментом для исследователей со всего мира. Теперь специалисты готовятся к запуску новой версии ускорителя, которая должна значительно расширить возможности современной физики и открыть путь к новым открытиям.

Во время модернизации ученые полностью обновят значительную часть оборудования комплекса. Планируется установка более мощных сверхпроводящих магнитов, модернизация кольца ускорителя и усовершенствование систем, отвечающих за частоту столкновений частиц. Кроме того, глубокую реконструкцию пройдут научные установки ALICE, CMS и ATLAS, что позволит им работать при существенно возросшей интенсивности экспериментов и повысит точность исследований.

Ранее ЦЕРН завершила сотрудничество с научными институтами России и Белоруссии.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше