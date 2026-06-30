В ЦЕРН заявили о завершении научной работы большого адронного коллайдера

В руководстве ЦЕРН отметили, что за два десятилетия работы БАК сыграл ключевую роль в изучении фундаментальных законов Вселенной и стал важнейшим научным инструментом для исследователей со всего мира. Теперь специалисты готовятся к запуску новой версии ускорителя, которая должна значительно расширить возможности современной физики и открыть путь к новым открытиям.