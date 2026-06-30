В ЦЕРН заявили о завершении научной работы большого адронного коллайдера

Большой адронный коллайдер 29 июня официально завершил очередной этап своей научной программы. После остановки крупнейшего в мире ускорителя частиц в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) объявили о начале масштабной модернизации комплекса, которая продлится около четырех лет. По итогам обновления установка будет преобразована в новый проект HL-LHC — коллайдер высокой светимости.
В руководстве ЦЕРН отметили, что за два десятилетия работы БАК сыграл ключевую роль в изучении фундаментальных законов Вселенной и стал важнейшим научным инструментом для исследователей со всего мира. Теперь специалисты готовятся к запуску новой версии ускорителя, которая должна значительно расширить возможности современной физики и открыть путь к новым открытиям.
Во время модернизации ученые полностью обновят значительную часть оборудования комплекса. Планируется установка более мощных сверхпроводящих магнитов, модернизация кольца ускорителя и усовершенствование систем, отвечающих за частоту столкновений частиц. Кроме того, глубокую реконструкцию пройдут научные установки ALICE, CMS и ATLAS, что позволит им работать при существенно возросшей интенсивности экспериментов и повысит точность исследований.
Ранее ЦЕРН завершила сотрудничество с научными институтами России и Белоруссии.