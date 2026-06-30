Сергей Язев: человек и астероид

— Сектор со стороны Солнца мы пока не видим. Не случайно ни один телескоп не смог зафиксировать приближение Челябинского небесного тела, которое летело со стороны нашего светила. На сегодняшний день ситуация в этом смысле не изменилась — мы и сейчас можем не заметить приближающийся со стороны Солнца объект. Но, во-первых, таких астероидов мало, а во-вторых, все они небольшие и поэтому катастрофой нам не грозят. Если бы это был крупный объект, мы бы его заметили давно, когда он был на фоне ночного неба. Поэтому ситуация представляется довольно спокойной: ничего серьезного нам не угрожает.