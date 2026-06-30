Сергей Язев: человек и астероид

— Сергей Арктурович, каково это — знать, что в космосе есть астероид, названный в вашу честь — Sergeyyazev?
— Осознавать такой факт необычно и, конечно, приятно. Я чрезвычайно благодарен за это моим друзьям и коллегам: популяризатор астрономии Наталья Булгакова в 2024 году выступила с такой неожиданной идеей, а замечательный энтузиаст, российский астроном Тимур Крячко предложил соответствующей комиссии Международного астрономического союза назвать моим именем один из открытых им астероидов. Заявку одобрили, причем в рекордные сроки — примерно через месяц.
— То есть присвоение астероиду имени ученого — это, как правило, посвящение открытия другому исследователю в знак уважения и признания его вклада в астрономию?
— Право выбора имени для объекта принадлежит первооткрывателю. Это всегда частная инициатива, поэтому сложно сравнивать подобное событие с какой-то отраслевой наградой. Многие объекты названы в честь тех, кто их открыл, по именам известных людей из других сфер деятельности — какой-то определенной традиции здесь нет.
Конечно, это накладывает некую ответственность: нельзя допустить, чтобы астероид был назван в честь недостойного человека, а значит, мне нужно стараться успеть сделать в жизни побольше хорошего и полезного. Тут важно не забывать, что это приятная, но все же условность: эта каменная глыба размером 2,5 км существует уже примерно 4,5 млрд лет и будет существовать как минимум еще столько же. Новое имя никак на это не повлияет.
— Какие особенности есть у номенклатуры названий небесных тел? Существуют ли запреты на определенные имена?
— Нюансов довольно много. Если речь именно об астероидах, то сначала ему присваивается временное обозначение из букв и цифр, отражающих год и месяц обнаружения. После проверки Международный астрономический союз вносит объект в каталог, присваивая ему постоянный серийный номер. Сегодня в нем уже более 1,5 млн астероидов. Как раз к этому порядковому номеру можно добавить имя собственное.
Главные требования к названиям касаются в основном длины слова (до 16 символов). В честь выдающихся политиков или военных можно назвать объект только через 100 лет после их смерти. Названия, ассоциирующиеся с коммерческими продуктами, запрещены. А вот имена стран, городов и, например, музыкантов допускаются: в космосе есть астероиды Россия, Китай, Москва, Высоцкий, Анна Франк и так далее. Совсем недавно астероид 34871 получил имя Howaiho в честь пожарного Хо Вайхо, который погиб при тушении пожара в жилом комплексе в Гонконге в ноябре 2025 года. Таким образом астроном-любитель Уильям Ён Кхуон Ю увековечил имя человека, проявившего храбрость и самоотверженность.
— Где сейчас находится (591861) Sergeyyazev? Насколько она далека от астероида (6845) Mansurova, который назван в честь вашей мамы, астронома Киры Сергеевны Мансуровой?
— Эти два астероида, как и полагается, обращаются вокруг Солнца. Астероид Sergeyyazev никогда не приближается к Земле ближе, чем на 215 млн км, — это, конечно, очень далеко. А вот сами астероиды раз примерно в 10 лет сближаются друг с другом до 10 млн км — это, по космическим меркам, совсем близко. Ближайшее сближение произойдет в 2031 году, когда исполнится 100 лет со дня рождения мамы.
Астероид (6845) Mansurova был открыт полвека назад, в мае 1976 года. Его обнаружил астроном Николай Черных, на счету которого две кометы и 536 открытых астероидов. По его предложению, один из них получил имя моей мамы — иркутского астронома.
— Международный день астероида учрежден ООН в память о событии 30 июня 1908 года — самом мощном из известных столкновений Земли с космическим телом, которое называют Тунгусским метеоритом. Как все-таки правильно его именовать?
— Споры о том, что представляло собой Тунгусское космическое тело, продолжаются до сих пор. Существуют сотни гипотез, и не все из них относятся к научным. Астероид — это то, что летит в космосе. Если он упадет на землю, то будет называться метеоритом. Но, так как никаких осколков найти не удалось, название «Тунгусский метеорит» некорректно. Лучше называть его «Тунгусское космическое тело».
— Что же случилось в тот день, раз осколки не были найдены?
— Детальный анализ показал, что на высоте 6−8 км произошел чудовищный взрыв. Базовая идея заключается в том, что так завершил свое существование фрагмент ледяного ядра кометы — оно взрывообразно превратилось в клуб водяного пара, и поэтому никакие твердые осколки на землю не выпали.
Есть еще экзотическая гипотеза о том, что это все-таки был астероид, который летел по касательной к Земле, отрикошетил от плотных слоев атмосферы, спалил часть своего ядра и полетел себе дальше. Но я остаюсь сторонником классической кометной гипотезы.
— Сейчас внимание ученых приковано к астероиду Апофис, который пройдет на рекордно малом расстоянии от Земли в апреле 2029 года — 32 тыс. км. Некоторые геостационарные спутники летают ближе к поверхности нашей планеты. Расчеты его траектории продолжаются. Насколько сегодня велики риски столкновения Апофиса с Землей?
— Прогноз дан уже много лет назад и с тех пор только подтверждается от года к году, по мере уточнения траектории Апофиса. Этот астероид пройдет совсем близко от нашей планеты, но совершенно точно пролетит мимо. А вот произойдет ли столкновение с каким-нибудь из спутников, станет ясно позже — думаю, к началу 2029 года. Но, прямо скажем, вероятность невысока.
— Апофис, согласно этим же прогнозам, пролетит над Россией. Какие преимущества это дает нашим астрономам?
— В России все любители астрономии и даже те, кто совсем далек от нее, смогут увидеть тусклую звездочку, которая будет плыть по небу в ночь с пятницы, 13 апреля, на субботу, 14 апреля 2029 года. Для наблюдения будет достаточно биноклей, а вне городской засветки, согласно имеющимся оценкам, объект можно будет увидеть невооруженным глазом — конечно, если позволит погода.
— Какие открытия ждут человечество в случае успеха планируемых к Апофису космических миссий? В России эту инициативу сейчас прорабатывают ученые МГУ. Они предлагают не только приблизить к астероиду кубсат (сверхмалый искусственный спутник для исследования космоса), но и попытаться посадить его на поверхность для сбора проб.
— Я очень надеюсь, что планы сближения с Апофисом в рамках этих миссий (американской, европейско-японской и российской) окажутся успешными. Не думаю, что будут сделаны какие-то принципиальные открытия, но ценнейшая информация о такого рода объектах, безусловно, будет получена. Если все пройдет штатно, то для российского проекта это будет первый опыт такого рода, что чрезвычайно важно. Хочется пожелать удачи исследователям. Еще есть время, чтобы успеть хорошо подготовиться.
— Как выглядит процесс поиска и обнаружения летящих к Земле астероидов и метеоритов? Насколько рано детектируется потенциальная угроза?
— Международная сеть так называемых автоматических обзоров (специальных телескопов, как правило, с большим полем зрения — прим. ТАСС) каждую ясную ночь внимательно просматривает небо. Небольшие астероиды метровых размеров обнаруживаются за несколько дней, а крупные объекты, размерами в сотни метров и километры, в наше время открываются за многие месяцы и годы, так что время подготовиться, в случае чего, гарантированно есть. Открытия астероидов размером более 1 км из числа сближающихся с Землей практически прекратились. Это значит, что уже почти все они известны и Земле не угрожают — во всяком случае, на протяжении ближайшей сотни лет.
— А как же дневные астероиды, летящие со стороны Солнца?
— Сектор со стороны Солнца мы пока не видим. Не случайно ни один телескоп не смог зафиксировать приближение Челябинского небесного тела, которое летело со стороны нашего светила. На сегодняшний день ситуация в этом смысле не изменилась — мы и сейчас можем не заметить приближающийся со стороны Солнца объект. Но, во-первых, таких астероидов мало, а во-вторых, все они небольшие и поэтому катастрофой нам не грозят. Если бы это был крупный объект, мы бы его заметили давно, когда он был на фоне ночного неба. Поэтому ситуация представляется довольно спокойной: ничего серьезного нам не угрожает.
Напомню, что каждый день ученые открывают около десятка новых околоземных астероидов размерами в метры, а иногда — в десятки метров. Как правило, их детектируют за несколько дней до сближения с Землей. Эти объекты иногда входят в атмосферу нашей планеты и сгорают в ней.
— Луна рассматривается в качестве тренировочного полигона для отработки технологий, которые позволят землянам отправиться в дальний космос. Помимо строительства лунных баз, активно обсуждаются перспективы добычи ценных металлов в кратерах Луны. Некоторые исследователи оценивают стоимость этих запасов в $1 трлн, кто-то — в разы больше. Есть ли основания для таких смелых подсчетов? Насколько реален сценарий организации добычи ресурсов на нашем спутнике для развития лунных баз?
— Основания для таких предварительных оценок есть. Например, среди российских исследователей есть мнение, что один километровый металлический астероид, когда-то в древности упавший на Луну, может содержать металлов, редкоземельных элементов и элементов платиновой группы на сумму порядка $1 квадрлн.
Таких объектов на Луне немало. Дело в том, что астероиды падают на нее с гораздо меньшей скоростью, чем на Землю, поскольку гравитация Луны существенно меньше земной, и поэтому разрушаются при ударе не так радикально — образно говоря, нужный материал лежит кучкой, даже шахту не надо копать.
Добыча на Луне сегодня выглядит как абсолютная фантастика, но она может стать экономически целесообразной уже буквально через пару десятков лет. Не случайно количество стартапов, связанных с полетами к Луне, во всем мире быстро растет, как прогрессируют и общие мировые вложения в космос. Тут нам важно не отстать от потенциальных конкурентов. Экономика будущего будет зависеть не от нефти и газа, а от возможностей широко оперировать в космосе.
— Астероиды, метеорные потоки, условия жизни на МКС, перспективы полетов на Марс — все эти темы вызывают большой интерес у россиян. При этом астрономия в нашей стране не является обязательным предметом школьной программы. Нужно ли это менять и какова, на ваш взгляд, прикладная роль просвещения в области астрономии?
— Отмена школьного курса астрономии — большая ошибка. В стране, открывшей человечеству дорогу в космос, до трети опрошенных не знают, что вокруг чего обращается — Земля вокруг Солнца или наоборот. А о причинах смены времен года, по моим наблюдениям, не знает до 80% встречающихся мне людей. Растет и доля тех, кто всерьез рассуждает о плоской Земле и верит астрологам, как будто мы живем в XV веке.
Возможно, кто-то полагает, что речь идет о знаниях, без которых вполне можно прожить, но это не так. Люди, которые не понимают, как устроен мир, в котором они живут, в принципе не могут принимать правильные решения. Они не способны взвешенно и объективно выстраивать саму стратегию жизни на Земле. Это чревато непоправимыми последствиями.