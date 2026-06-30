Семейные ценности: какие кинопремьеры ждут нас в июле

Будущее — материя эфемерная, каждый воображает его по-своему, поэтому бессмысленно вопрошать создателей «Кассы невест», зачем девушкам грядущих эпох возвращаться к моде 1980-х, наряжаясь в топырящиеся платья из жесткого и колючего подобия фольги, и почему стены в ресторане расписаны математическими формулами — сроду они никому аппетита не добавляли. С прошлым — другое дело: тут слишком уж приблизительный подход вызывает вопросы. Касса невест — это не «что-то вроде клуба одиноких женщин», как говорит один из персонажей, а подобие кассы взаимопомощи, помогавшей с приданым девицам из бедных семей. Поисками женихов касса не занималась, поэтому ярмарка невест в зачине фильма выглядит несколько искусственно. Кокошники на ярмарочных девицах смотрятся и вовсе дико: в начале ХХ века их и в деревне было не найти, а «кассы невест» были изобретением сугубо городским. Вишенкой на торте Ларик вместе со сценаристами путается с датами жизни Пушкина, из-за чего втуне пропадает одна из самых смачных Лариковых шуток. Какая? Посмотрите — узнаете. Если захотите.