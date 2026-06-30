Семейные ценности: какие кинопремьеры ждут нас в июле

Июльская киноафиша радует разнообразием жанров — от разудалой комедии с путешествиями во времени и свадьбой «Касса невест» до зубодробительного в самом прямом смысле слова гонконгского боевика «Живая ярость» о погоне безутешного отца за похитителями дочери. Вишенкой на торте — лауреат Канн «Однажды в Газе», предлагающий любому желающему угадать критерии, по которым раздаются ныне каннские призы. И тут, кстати, без семейных отношений не обошлось: режиссеры фильма — братья-близнецы. О самых интересных кинопремьерах июля рассказывают «Известия».
«Дед Фомич»2 июля.
Фомич (Николай Добрынин — «Молодежка», «Адмирал Кузнецов») — пенсионер, коротающий век в одиночестве. Теоретически, у него есть большая семья, но дети не торопятся навестить стареющего отца, а внуки и вовсе, кажется, забыли о деде. Чтобы наконец увидеть родных, Фомич решается на авантюрный план — сообщает близким, что неизлечимо болен, и зовет их попрощаться. Он надеется наконец-то ощутить в своем доме семейное тепло, но всё складывается наоборот: различия во взглядах и характерах родственников дают о себе знать сразу же, и в доме Фомича постепенно разгорается настоящая война. Не желая сдаваться, Фомич пытается воплотить в жизнь свою самую безумную идею — последнюю надежду на мир и любовь в семье. И всё начинает идти по его плану… или почти по нему.
Режиссер «Деда Фомича» Гарик Петросян («Любовь без размера», «Мендельсон») — выходец из КВН, и это, честно говоря, заметно. Представить, что родные сразу и безоговорочно поверят в смертельную болезнь деда, который выглядит как ходячая реклама спортклуба, — с трудом, но возможно. Что шутнику, сорвавшему толпу родственников послушать последнее «прости» и устроившему вместо этого гулянку с баней и курами, никто не укажет на дурной вкус шутки, — верится уже меньше. Но вот приз в виде ящика золота, ради которого семья должна обняться и вместе построить светлое будущее, уже никуда не годится: на этом месте в фильмах криминальных жанров как раз самая чернуха и начинается. Сразу кажется, что фильм был задуман кровавым хоррором, но искусственной крови не завезли. Вот и пришлось выкручиваться, вычеркивая смертоубийство и изобретая веселый финал.
«Касса невест»2 июля.
В светлом будущем человечества люди получили возможность уверенно отличать правду от лжи: техническая новинка — цифровой детектор — запросто способна разоблачить любого лгуна. На этом и погорел обаятельный авантюрист Ларик (Алексей Воробьев — «Екатерина», «Гастролеры»), специалист по разводу женщин на деньги. Очередная авантюра не удалась — и Ларик оказался в когтях богача Больцмана, мечтающего заполучить ценный артефакт — Кубок Гименея, обещающий вечную любовь. Для этого Ларика отправляют в 1913 год, где, чтобы стать обладателем вожделенного кубка, ему придется жениться на эмансипированной Варваре. Но Варя пока ни о каком браке не думает: у нее свои планы на жизнь, и даже обаяние Ларика не заставит ее свернуть с выбранного пути. Но постепенно оказывается, что общего у Вари и Ларика куда больше, чем можно было предположить…
Будущее — материя эфемерная, каждый воображает его по-своему, поэтому бессмысленно вопрошать создателей «Кассы невест», зачем девушкам грядущих эпох возвращаться к моде 1980-х, наряжаясь в топырящиеся платья из жесткого и колючего подобия фольги, и почему стены в ресторане расписаны математическими формулами — сроду они никому аппетита не добавляли. С прошлым — другое дело: тут слишком уж приблизительный подход вызывает вопросы. Касса невест — это не «что-то вроде клуба одиноких женщин», как говорит один из персонажей, а подобие кассы взаимопомощи, помогавшей с приданым девицам из бедных семей. Поисками женихов касса не занималась, поэтому ярмарка невест в зачине фильма выглядит несколько искусственно. Кокошники на ярмарочных девицах смотрятся и вовсе дико: в начале ХХ века их и в деревне было не найти, а «кассы невест» были изобретением сугубо городским. Вишенкой на торте Ларик вместе со сценаристами путается с датами жизни Пушкина, из-за чего втуне пропадает одна из самых смачных Лариковых шуток. Какая? Посмотрите — узнаете. Если захотите.
«Кодекс Данте»9 июля.
Действие фильма происходит сразу в двух временных линиях. В современном Нью-Йорке босс мафии подряжает писателя и ученого Ника определить подлинность рукописи «Божественной комедии», возможно, созданной рукой самого Данте Алигьери. Не в силах устоять перед искушением, Ник крадет манускрипт и пускается в бега от мафиози. Во второй сюжетной линии сам Данте, бежавший от несчастного брака на Сицилию, где он пишет свое главное творение…
Фильм по нашумевшему роману американского журналиста и прозаика Ника Тошеса собирался ставить Джонни Депп, но инициативу перехватил лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и «Сезара» Джулиан Шнабель («Скафандр и бабочка», «Баския»). Он сумел собрать целую плеяду звездных актеров: в картине сыграли Оскар Айзек («Робин Гуд», «Человек-паук: Через вселенные»), Галь Гадот («Чудо-женщина»), Джейсон Момоа («Аквамен», «Конан-Варвар»), а также Аль Пачино и Джон Малкович — тут уж без комментариев. Пожалуй, это самая звездная премьера сезона: точно стоит взглянуть.
«Живая ярость»9 июля.
После похищения дочери обычный рабочий Ван Вэй обращается за помощью в полицию, однако коррумпированные служители закона совершенно равнодушно относятся к его беде. Ван Вэй начинает собственное расследование и выходит на след преступной группировки. В это же время журналист Навин пытается раскрыть обстоятельства таинственного исчезновения своей супруги. Объединив усилия, герои вступают в опасное противостояние с влиятельной криминальной организацией, рискуя жизнью ради восстановления справедливости и спасения родных.
Фильм снял режиссер Кэндзи Танигаки, ставивший боевые сцены для таких картин, как «Блэйд 2» и «Воины сумерек». Одну из главных ролей исполнил Джо Таслим, известный по дилогии «Мортал комбат». Словом, картину делали настоящие профи зубодробительных стычек, и результат получился соответствующим: любители жанра сравнивают его с лучшими фильмами золотой эры гонконгских боевиков. Премьера «Живой ярости» состоялась на кинофестивале в Торонто. Зрители аплодировали стоя, а на агрегаторе Rotten Тomatoes его рейтинг доходил до 100%. По словам создателей, драки снимались вживую, с минимальным использованием компьютерных эффектов. Так что любителям жанра пропускать премьеру никак нельзя.
«Это хит!»16 июля.
Рик когда-то мечтал о славе, но теперь он поет на свадьбах, чтобы хоть немного заработать на жизнь. Дэнни познал успех, побывав на вершинах рок-чартов, но теперь он — «сбитый летчик», вспоминающий восторженные крики поклонников. Они знакомятся на концерте, начинают играть вместе, и между ними даже завязывается что-то вроде дружбы. Внезапно, когда Рик показывает новому приятелю одну из своих композиций, тот понимает: вот он хит, который поможет ему вернуться к славе! Действительно, баллада, сочиненная Риком, возрождает карьеру Джонни — и теперь Рику предстоит постараться, чтобы исправить ошибку и заполучить свой законный кусок успеха.
Фильм снял Джон Карни, автор «Однажды» и «Рок-н-рольщиков», не изменив своей стилистике: динамичный сюжет с легкостью переплетает комедию и драму на фоне несмолкающего рок-н-ролла. Главные роли сыграли Пол Радд («Друзья») и Ник Джонас («Королевство», «Мидуэй»). Сам Джонас совершил несколько мировых турне в составе семейной группы Jonas Brothers и выпустил сольный платиновый сингл, так что король рок-сцены из него получился на заглядение: парень знает, о чем играет.
«Однажды в Газе»30 июля.
Действие фильма происходит в секторе Газа в 2007 году. Молодой студент Яхья знакомится с владельцем ресторана Осамой. У двух таких разных людей оказывается очень много общего, так что очень скоро они становятся друзьями, а потом и подельниками: Яхья и Осама сбывают наркотики под видом торговли питой с фалафелем. Бизнесу мешает продажный полицейский, из-за которого Осама в конце концов погибает. Яхья ищет способ отомстить за друга…
«Однажды в Газе» был впервые представлен миру в 2025 году в Каннах, в программе «Особый взгляд», где получил приз за лучшую режиссуру. Сняли его братья-близнецы Тарзан и Араб Нассеры — такие псевдонимы взяли себе главные кинематографисты Газы Ахмед и Мохаммед Абунассеры. По словам режиссеров, «Однажды в Газе» должен был стать вестерном в арабском антураже. Появлению картины на свет способствовали профессионалы нескольких кинодержав, включая Францию, Германию, Португалию и Россию — над звуком работал Павел Дореули, звукорежиссер «Фауста» и «Сталинграда».