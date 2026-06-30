Калуга впервые принимает чемпионат России по спортивной гимнастике

В 2025 году чемпионат России по спортивной гимнастике проходил в Сириусе. Тогда золото национального первенства в личном многоборье завоевали Мельникова и Маринов. Тот турнир предшествовал чемпионату мира в Индонезии, где те же Мельникова и Маринов завоевали на двоих две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Мельникова в Джакарте выиграла золото в многоборье и опорном прыжке, а также серебро в упражнении на брусьях, Маринов стал третьим в упражнении на брусьях.