Калуга впервые принимает чемпионат России по спортивной гимнастике

КАЛУГА, 30 июня. /ТАСС/. Калуга впервые станет местом проведения чемпионата России по спортивной гимнастике. Соревнования пройдут с 30 июня по 5 июля.
Местом проведения турнира станет дворец спорта «Центральный», где четыре года назад проходил кубок страны по спортивной гимнастике. В чемпионате России примут участие более 140 гимнастов и гимнасток, в рамках соревнований будет разыграно 14 комплектов наград — среди мужчин и женщин в командном и личном первенстве, а также в финалах на отдельных снарядах.
Чемпионат России по спортивной гимнастике является главным стартом национального календаря, по результатам которого определятся кандидаты в сборную России на следующий сезон. Сильнейшие гимнасты страны по итогам турнира получат право выступить на августовском чемпионате Европы, который пройдет в Хорватии.
Как сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России, вне конкурса в Калуге выступят представители юниорской сборной страны, для которых этот старт станет отборочным на первенство Европы.
В чемпионате России по спортивной гимнастике планируют принять участие сильнейшие гимнасты страны, включая олимпийскую чемпионку 2021 года Викторию Листунову и бронзового призера ЧМ-2025 Даниела Маринова. Из-за проблем со здоровьем не сможет выступить действующая чемпионка мира и победительница Игр в Токио Ангелина Мельникова, которая будет целенаправленно готовиться к чемпионату Европы. Не приедет в Калугу и другой золотой призер Игр в Токио — Давид Белявский, который не успел качественно подготовиться к турниру из-за случившейся некоторое время назад травмы.
В 2025 году чемпионат России по спортивной гимнастике проходил в Сириусе. Тогда золото национального первенства в личном многоборье завоевали Мельникова и Маринов. Тот турнир предшествовал чемпионату мира в Индонезии, где те же Мельникова и Маринов завоевали на двоих две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Мельникова в Джакарте выиграла золото в многоборье и опорном прыжке, а также серебро в упражнении на брусьях, Маринов стал третьим в упражнении на брусьях.