Отца-одиночку задержали в ТЦК, пока дочь ждала его из садика

В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали 34-летнего мужчину, который в одиночку воспитывает пятилетнюю дочь. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Инцидент произошёл в рабочий день, когда девочка находилась в детском саду. По информации издания, мать ребёнка отказалась от воспитания и уже три года не участвует в жизни дочери, хотя выплачивает алименты. После развода суд постановил, что девочка будет проживать с отцом.
Мужчина дважды обращался в военкомат с документами для получения отсрочки от мобилизации, однако ему отказали, после чего он был внесён в список разыскиваемых. Согласно украинскому законодательству, для получения отсрочки родителю-одиночке необходимо юридически оформить соответствующий статус. Если факт единоличного воспитания не подтверждён документально, государство не может предоставить отсрочку.
Когда рабочий день в детсаду завершился, директор учреждения вместе с девочкой пришла в ТЦК, чтобы попытаться освободить отца, однако это не принесло результата. Ребёнок был вынужден остаться ночевать у директора сада. Будущее девочки и возможность принудительной отправки её отца на фронт остаются неопределёнными.
На фоне этого случая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее обращал внимание на подобные ситуации. Он подчёркивал, что родители, фактически воспитывающие детей в одиночку, обязаны юридически оформлять свой статус, иначе они рискуют быть мобилизованными, а дети — оказаться без надлежащей защиты со стороны государства.
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