Отца-одиночку задержали в ТЦК, пока дочь ждала его из садика

Инцидент произошёл в рабочий день, когда девочка находилась в детском саду. По информации издания, мать ребёнка отказалась от воспитания и уже три года не участвует в жизни дочери, хотя выплачивает алименты. После развода суд постановил, что девочка будет проживать с отцом.