Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство крылатых ракет большой дальности SCALP. Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров.
Министр утверждает, что вопрос якобы обсуждался Владимиром Зеленским с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам Федорова, в настоящее время консультации по этой теме продолжаются между французским правительством и производителем ракет. По его словам, говорить о каких-либо конкретных договоренностях пока преждевременно.
Ранее KP.RU сообщал, что Киев пытается продемонстрировать Западу мнимые успехи ВСУ в зоне боевых действий чтобы обеспечить страну поставками вооружений. В постпредстве России при ООН подчеркнули, что в действительности у Украины нет успехов в зоне конфликта.