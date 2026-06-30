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Минобороны Украины сообщило о переговорах с Францией по производству ракет SCALP

Украина рассчитывает получить лицензию на выпуск французских ракет SCALP.

Источник: Комсомольская правда

Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство крылатых ракет большой дальности SCALP. Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров.

Министр утверждает, что вопрос якобы обсуждался Владимиром Зеленским с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Федорова, в настоящее время консультации по этой теме продолжаются между французским правительством и производителем ракет. По его словам, говорить о каких-либо конкретных договоренностях пока преждевременно.

Ранее KP.RU сообщал, что Киев пытается продемонстрировать Западу мнимые успехи ВСУ в зоне боевых действий чтобы обеспечить страну поставками вооружений. В постпредстве России при ООН подчеркнули, что в действительности у Украины нет успехов в зоне конфликта.

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