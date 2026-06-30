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Ученый Язев назвал самую вероятную версию падения Тунгусского космического тела

Профессор Иркутского государственного университета рассказал, что оно могло быть фрагментом ледяного ядра кометы.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тунгусское космическое тело, вероятнее всего, могло быть фрагментом ледяного ядра кометы, который в момент взрыва превратился в клуб водяного пара — это объясняет отсутствие твердых осколков на земле. Об этом в интервью ТАСС в Международный день астероида сказал ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Он отметил, что продолжаются споры о том, что произошло в этот день 118 лет назад над сибирской тайгой в районе реки Подкаменной Тунгуски. Существуют сотни гипотез, и не все из них относятся к научным.

«Детальный анализ показал, что на высоте 6−8 километров произошел чудовищный взрыв. Базовая идея заключается в том, что так завершил свое существование фрагмент ледяного ядра кометы — оно взрывообразно превратилось в клуб водяного пара, и поэтому никакие твердые осколки на землю не выпали», — сказал Язев, отметив, что является сторонником именно этой версии.