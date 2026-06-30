Очередь из 500 человек сковала границу Эстонии и РФ

Российская сторона предупреждала о возможных задержках, связывая их с сезонным отпускным периодом и школьными каникулами, а также с новым графиком работы эстонского КПП. Синхронизация работы пунктов пропуска двух стран привела к тому, что проход физических лиц через МАПП «Ивангород» в направлении Эстонии также осуществляется с 7:00 до 19:00, однако все лица, прошедшие контроль в Эстонии около 19:00, могут проследовать в РФ и после указанного времени.