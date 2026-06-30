Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередь из 500 человек сковала границу Эстонии и РФ

Сотни человек стоят в очереди на эстонско-российской границе в Нарве, пытаясь попасть в Российскую Федерацию.

Сотни человек стоят в очереди на эстонско-российской границе в Нарве, пытаясь попасть в Российскую Федерацию. По данным портала Delfi, к вечеру воскресенья количество не успевших пройти контроль достигло нескольких сотен, при этом очередь продолжает расти, а время ожидания в отдельные периоды доходит до 12−16 часов.

Причиной коллапса стало сокращение эстонской стороной режима работы пешеходного пункта пропуска «Нарва-1». С 15 июня время работы КПП было уменьшено на четыре часа — теперь он открыт с 7:00 до 19:00 по московскому времени вместо прежнего графика до 23:00. При этом сопредельный российский пункт пропуска МАПП «Ивангород» продолжает работать круглосуточно.

Очевидцы сообщают, что число желающих пересечь границу в наиболее загруженные часы может достигать 500 человек. Люди вынуждены ночевать на улице у КПП — рядом с погранпереходом уже начали появляться палатки. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Нарвский пограничный пункт заявил, что не намерен увеличивать свою пропускную способность.

Российская сторона предупреждала о возможных задержках, связывая их с сезонным отпускным периодом и школьными каникулами, а также с новым графиком работы эстонского КПП. Синхронизация работы пунктов пропуска двух стран привела к тому, что проход физических лиц через МАПП «Ивангород» в направлении Эстонии также осуществляется с 7:00 до 19:00, однако все лица, прошедшие контроль в Эстонии около 19:00, могут проследовать в РФ и после указанного времени.

Читайте также: Отца-одиночку задержали в ТЦК, пока дочь ждала его из садика.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.