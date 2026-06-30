Очередь из 500 человек сковала границу Эстонии и РФ

Сотни человек стоят в очереди на эстонско-российской границе в Нарве, пытаясь попасть в Российскую Федерацию. По данным портала Delfi, к вечеру воскресенья количество не успевших пройти контроль достигло нескольких сотен, при этом очередь продолжает расти, а время ожидания в отдельные периоды доходит до 12−16 часов.
Причиной коллапса стало сокращение эстонской стороной режима работы пешеходного пункта пропуска «Нарва-1». С 15 июня время работы КПП было уменьшено на четыре часа — теперь он открыт с 7:00 до 19:00 по московскому времени вместо прежнего графика до 23:00. При этом сопредельный российский пункт пропуска МАПП «Ивангород» продолжает работать круглосуточно.
Очевидцы сообщают, что число желающих пересечь границу в наиболее загруженные часы может достигать 500 человек. Люди вынуждены ночевать на улице у КПП — рядом с погранпереходом уже начали появляться палатки. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Нарвский пограничный пункт заявил, что не намерен увеличивать свою пропускную способность.
Российская сторона предупреждала о возможных задержках, связывая их с сезонным отпускным периодом и школьными каникулами, а также с новым графиком работы эстонского КПП. Синхронизация работы пунктов пропуска двух стран привела к тому, что проход физических лиц через МАПП «Ивангород» в направлении Эстонии также осуществляется с 7:00 до 19:00, однако все лица, прошедшие контроль в Эстонии около 19:00, могут проследовать в РФ и после указанного времени.
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