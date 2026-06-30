В Белоруссии предупредили об ответе на угрозы Киева: «Не стоит испытывать терпение»

Белоруссия не вовлечена конфликт на Украине, но призывает не проверять ее терпение на прочность. С подобным заявлением выступил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.
«При этом мы настоятельно рекомендуем не испытывать далее терпение белорусской стороны и ни в коем случае не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости», — сказал Рыбаков.
По данным замминистра иностранных дел Белоруссии Игоря Секреты, Белоруссия отслеживает ситуацию на украинской границе, пока активных военных приготовлений со стороны Киева не зафиксировано.
Тогда же замглавы МИД Белоруссии назвал угрозы киевского главаря Владимира Зеленского в адрес Минска «бравадой», не соответствующей реальной обстановке. По его оценке, подобные высказывания носят показной характер.