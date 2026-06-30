На пресс-подходе саунд-продюсер группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов (отец солистки) заметил, что на выступлении «творилась какая-то загадка». «Было ощущение, что какие-то силы пришли и присутствовали с нами. Мы были со зрителями и со слушателями на одной волне. Я смотрел по людям и по их глазам — и они у всех искрились. Все выпрыгивали выше своих возможностей. Концерт пролетел как пять минут, и я даже не успел заметить, как мы выходим на бис. Такое бывает не всегда», — сказал господин Шайхитдинов.