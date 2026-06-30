«Самая красивая девочка» в мире вышла замуж: Тилан Блондо и Бен Атталь связали себя узами брака

Тилан Блондо, девочка, которую в шесть лет признали самой красивой в мире, сделала важный шаг в своей жизни. 28 июня 2026 года 25-летняя модель вышла замуж за 29-летнего диджея Бена Атталя. Церемония состоялась в Париже всего через три месяца после объявления о помолвке.
На своем бракосочетании Тилан выглядела безупречно. Она выбрала элегантное белое платье с накидкой и собрала волосы в гладкий пучок, а в руках держала букет из белых калл. Ее макияж был выполнен в мягких, естественных тонах, подчеркивающих природную красоту. Бен появился в классическом черном костюме с белой рубашкой и туфлями.
Молодожены прибыли на церемонию на ретро-автомобиле Porsche 356 Speedster, который идеально вписался в атмосферу Парижа. Гости встречали их с радостью и фотографировали, создавая камерную, но элегантную обстановку.
Предложение Бен сделал в марте во время романтической поездки в Грецию. Дорога к столу на открытом воздухе была усыпана лепестками красных роз, а вид на Эгейское море и закат создали идеальную атмосферу для этого важного момента. Тилан с радостью согласилась и поделилась с подписчиками фотографией кольца с крупным бриллиантом.
Тилан Блондо стала известной еще в детстве, когда в четыре года вышла на подиум для Жан-Поля Готье, а в шесть лет получила титул «самой красивой девочки в мире» от журнала Vogue Enfants. Несмотря на успехи, ее взросление было не без трудностей. Модель сталкивалась с критикой и слухами о пластической хирургии, которые она опровергала.
Тилан и Бен начали встречаться в 2020 году, после расставания Тилан с французским диджеем Миланом Мерриттом. Их отношения постепенно переросли в нечто большее, чем просто роман. Однако их счастье омрачено трагедией: незадолго до помолвки умер отчим Тилан, продюсер Жерар Кадош. Мама Тилан выразила гордость за дочь и ее выбор.
Поклонники пары оставляют теплые комментарии, радуясь за молодоженов и отмечая, как Тилан выросла на глазах у публики.