«Самая красивая девочка» в мире вышла замуж: Тилан Блондо и Бен Атталь связали себя узами брака

Тилан Блондо стала известной еще в детстве, когда в четыре года вышла на подиум для Жан-Поля Готье, а в шесть лет получила титул «самой красивой девочки в мире» от журнала Vogue Enfants. Несмотря на успехи, ее взросление было не без трудностей. Модель сталкивалась с критикой и слухами о пластической хирургии, которые она опровергала.