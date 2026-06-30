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Мэр Ниццы Сьотти назвал взрыв в Монако терактом

Сьотти заявил, что трагедия в Монако стала результатом теракта.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал терактом взрыв, произошедший в Монако. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Совершенный этим вечером теракт — это трагедия, которая поразила Монако», — написал французский политик. Подробностей Сьотти не привел.

Напомним, на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла появился неизвестный с рюкзаком, а затем прогремел взрыв. Подозреваемый сумел скрыться. В результате взрыва три человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшими являются мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. По данным западных СМИ, они — граждане России и Украины.

Ранее KP.RU сообщал о крушении небольшого самолета с парашютистами на северо-востоке Франции. Во время катастрофы погибли 11 человек. Среди них: пять инструкторов, пять любителей и пилот.

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