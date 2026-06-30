Ученый Язев заявил, что астрономия в школах нужна

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский астроном Сергей Язев, в честь которого назван астероид (591861) Sergeyyazev, в интервью ТАСС указал на то, что сегодня уже около трети россиян не могут правильно ответить на вопрос, что вокруг чего вращается — Земля вокруг Солнца или наоборот. Он подчеркнул необходимость преподавания астрономии в школах, так как этот предмет дает представление об устройстве окружающего мира.
«Отмена школьного курса астрономии — большая ошибка. В стране, открывшей человечеству дорогу в космос, до трети опрошенных не знают, что вокруг чего обращается — Земля вокруг Солнца или наоборот. А о причинах смены времен года, по моим наблюдениям, не знает до 80% встречающихся мне людей», — сказал Язев, напомнив о соответствующем опросе ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в 2022 году.
Он также указал на то, что в стране растет доля тех, кто всерьез рассуждает о плоской Земле и «верит астрологам, как будто мы живем в XV веке».
«Возможно, кто-то полагает, что речь идет о знаниях, без которых вполне можно прожить, но это не так. Люди, которые не понимают, как устроен мир, в котором они живут, в принципе не могут принимать правильные решения. Они не способны взвешенно и объективно выстраивать саму стратегию жизни на Земле. Это чревато непоправимыми последствиями», — заключил астроном.
Статус астрономии в школах.
Астрономия была отдельным предметом школьной программы в советское время и в РФ примерно до середины 1990-х годов, после чего была исключена из программы как отдельная дисциплина, однако продолжала входить в курс физики. Некоторые школы оставили предмет в качестве факультатива.
В сентябре 2016 года министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила вернуть с 2017—2018 учебного года в школьную программу уроки астрономии на базовом уровне. Объем часов, выделенный на проведение предмета, составлял не менее 35 часов за два года обучения. Позже, в 2022 году, астрономия вошла в обновленный курс физики, потеряв статус отдельного обязательного предмета.