Ученый Язев заявил, что астрономия в школах нужна

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский астроном Сергей Язев, в честь которого назван астероид (591861) Sergeyyazev, в интервью ТАСС указал на то, что сегодня уже около трети россиян не могут правильно ответить на вопрос, что вокруг чего вращается — Земля вокруг Солнца или наоборот. Он подчеркнул необходимость преподавания астрономии в школах, так как этот предмет дает представление об устройстве окружающего мира.