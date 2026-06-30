Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Figaro: при взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх и его семья

По данным BFMTV, при взрыве в Монако пострадали граждане России и Украины.

Источник: Комсомольская правда

По данным газеты Figaro, при мощном взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и ребенок.

BFMTV ранее допускал наличие россиян среди пострадавших, но официального подтверждения не поступало.

Как пишет Monaco-matin со ссылкой на источник, при взрыве в Монако пострадали трое граждан Украины, все они — одна семья. Состояние всех трех оценивается как тяжелое. В больницы Ниццы доставлены мужчина и женщина в возрасте около 50−60 лет, а также несовершеннолетний ребенок.

При этом Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал взрыв в Монако терактом.