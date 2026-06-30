Figaro: при взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх и его семья

По данным газеты Figaro, при мощном взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и ребенок.
BFMTV ранее допускал наличие россиян среди пострадавших, но официального подтверждения не поступало.
Как пишет Monaco-matin со ссылкой на источник, при взрыве в Монако пострадали трое граждан Украины, все они — одна семья. Состояние всех трех оценивается как тяжелое. В больницы Ниццы доставлены мужчина и женщина в возрасте около 50−60 лет, а также несовершеннолетний ребенок.
При этом Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал взрыв в Монако терактом.