Синоптик рассказал, какими будут первые июльские дни в Москве

«В среду в столице будет солнечно, без осадков и до плюс 30 градусов тепла, а в четверг в Москву вернется переменная облачность, но температура будет достигать до плюс 31 градуса тепла. Первые два дня будут самыми жаркими в Москве на этой неделе, так как с пятницы температура начнет понижаться и местами ожидаются небольшие дожди», — рассказал синоптик.