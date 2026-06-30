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Синоптик рассказал, какими будут первые июльские дни в Москве

Синоптик Голубев: первые дни июля в Москве будут аномально жаркими.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первые дни июля в Москве будут аномально жарким, температура воздуха поднимется до плюс 31 градуса, но затем придет в норму и в столицу вернутся небольшие дожди, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«В среду в столице будет солнечно, без осадков и до плюс 30 градусов тепла, а в четверг в Москву вернется переменная облачность, но температура будет достигать до плюс 31 градуса тепла. Первые два дня будут самыми жаркими в Москве на этой неделе, так как с пятницы температура начнет понижаться и местами ожидаются небольшие дожди», — рассказал синоптик.

Голубев добавил, что весь июль в Москве будет достаточно теплым, а осадков выпадет около нормы.