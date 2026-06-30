Стала известна причина смерти двукратного олимпийского чемпиона Дмитриева

«Прекрасный человек, уникальный спортсмен, — сказала Казакова. — У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали все, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться, это произошло в половине десятого вечера».