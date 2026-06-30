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Стала известна причина смерти двукратного олимпийского чемпиона Дмитриева

Бывший фигурист умер от расслоения аорты.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер от расслоения аорты. Об этом ТАСС сообщила бывшая партнерша спортсмена олимпийская чемпионка Оксана Казакова.

Дмитриев скончался на 59-м году жизни.

«Прекрасный человек, уникальный спортсмен, — сказала Казакова. — У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали все, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться, это произошло в половине десятого вечера».

«Пока информации по прощанию нет. Он скончался в Москве. Близкие хотели бы перевезти его в Санкт-Петербург», — добавила собеседница ТАСС.

Дмитриев — первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м — с Казаковой.

В паре с Мишкутенок фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992). Вместе с Казаковой стал чемпионом Европы 1996 года.