Унесенная ураганом в Кушве собака вернулась в разрушенный дом и ждала хозяина

В Кушве Свердловской области собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой, самостоятельно вернулась в разрушенный дом и ждала там хозяина. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает Shot.
Неделю назад во время мощного смерча ветер подхватил будку с собакой и унес в лес. Животное получило травмы, но смогло отыскать дорогу назад. Собаку обнаружили в частном доме, от которого почти ничего не осталось. Хозяина на тот момент там уже не было.
Неравнодушные жители, которые сейчас ищут раненых животных по всему городу, нашли владельца и передали ему питомца. Сейчас с собакой все хорошо, говорится в сообщении.
Мощный ураган прошелся по Уралу 22 июня. В Свердловской области вихрь полностью разрушил 32 частных дома и оставил без электричества тысячи местных жителей, а в Челябинской области ветер снес купол храма, которому более 200 лет. В результате стихийного происшествия пострадали 16 человек, одного из них госпитализировали. Разрушительный циклон двинулся на север Урала, но в южную и центральную часть региона непогода тоже может вернуться. Какие районы пострадали сильнее всего и стоит ли жителям ждать компенсаций, выясняла «Вечерняя Москва».