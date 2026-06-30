Сотни человек в Нарве ждут по 16 часов на границе: все ради того, чтобы попасть в Россию

На эстонско-российской границе в Нарве наблюдается огромное скопление людей, желающих попасть в РФ. Очередь только увеличивается, однако пограничные службы не планируют менять режим работы. Об этом сообщает портал Delfi.
«К вечеру воскресенья число тех, кто не успел пройти контроль до закрытия погранпункта, достигло несколько сотен человек, и очередь продолжает расти», — передает портал.
По данным портала со ссылкой на очевидцев, очередь на границе местами доходит до 500 человек.
Уточняется, что некоторые люди вынуждены стоять в очереди по 12−16 часов. При этом Нарвский пограничный пункт сообщил порталу, что не намерен наращивать пропускную способность, несмотря на скопление людей.