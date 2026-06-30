СМИ: Украинский олигарх с женой и ребенком пострадали при взрыве в Монако

Ранее сообщалось, что в Монако в результате взрыва в жилом доме на улице Реверанда Пера Луи Фролла пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения. По предварительным данным, камеры зафиксировали мужчину, который бросил рюкзак у входа в жилой дом и скрылся в направлении соседнего города Босолей.