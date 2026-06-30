СМИ: Украинский олигарх с женой и ребенком пострадали при взрыве в Монако

При мощном взрыве в Монако пострадали украинский олигарх, его жена и ребенок, сообщила газета Figaro.
— Согласно имеющейся у нас информации, все три жертвы являются членами одной украинской семьи. Двое родителей, один из которых, возможно, является украинским олигархом, находятся в критическом состоянии, а несовершеннолетний — в тяжелом, но стабильном состоянии, — говорится в публикации.
Пострадавшие — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток — госпитализированы. Государственный министр Монако назвал произошедшее, вероятно, первым в истории княжества терактом.
Ранее сообщалось, что в Монако в результате взрыва в жилом доме на улице Реверанда Пера Луи Фролла пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения. По предварительным данным, камеры зафиксировали мужчину, который бросил рюкзак у входа в жилой дом и скрылся в направлении соседнего города Босолей.
23 июня в небоскребе в деловом районе Мадрида произошел взрыв, после чего всех, кто находился в здании, эвакуировали. По данным журналистов, возгорание произошло в техническом помещении на 25-м этаже здания. На место случившегося прибыли пожарные, сотрудники полиции и врачи.