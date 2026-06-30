Две квартиры российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в Киеве выставлены Фондом госимущества Украины на аукционную продажу.
ФГИУ в Telegram-канале сообщил о старте аукциона 30 июня. На аукцион выставлены две квартиры блогера в Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Площадь объектов — 138,5 и 193,2 кв. м. Стартовая цена первой — около $236 тыс., второй — от $315 тыс.
Сам Лебедев в Telegram-канале прокомментировал изъятие своих квартир в Киеве. Блогер выложил фото одной из них и признался, что ему жаль потерянную киевскую недвижимость.
По сообщению главы крымского парламента Владимира Константинова, киевский главарь Владимир Зеленский не обжаловал национализацию своей крымской квартиры в Ливадии. Объект площадью 119,5 кв. м изъяли в мае 2023-го и продали с торгов за 44,3 млн руб.