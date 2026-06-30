На аукционе продадут две квартиры Артемия Лебедева в Киеве

ФГИУ в Telegram-канале сообщил о старте аукциона 30 июня. На аукцион выставлены две квартиры блогера в Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Площадь объектов — 138,5 и 193,2 кв. м. Стартовая цена первой — около $236 тыс., второй — от $315 тыс.