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КНР призвала Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры

Китай выступил за всеобъемлющее мирное соглашение между Россией и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Китай призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего и долгосрочного мира. С таким заявлением выступил заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лэй.

Дипломат на заседании ООН уточнил, что сторонам необходимо проявить политическую волю, возобновить диалог и сосредоточиться на устранении первопричин конфликта при полном соблюдении принципов Устава ООН.

Сунь Лэй подчеркнул, что Китай сохраняет объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, руководствуясь принципами, предложенными председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что контакты по переговорам и урегулированию ситуации на Украине продолжаются. Он не исключил, что Белоруссия может стать одной из площадок для потенциального диалога по конфликту.

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