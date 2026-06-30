30 июня в календаре: Всемирный день социальных сетей и международный день парламентаризма

В этот день церковь отмечает память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. По преданию, они происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев отправили в Рим к императору Юлиану для ведения переговоров. Посланников хорошо приняли, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но они отказались. Тогда Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам и, в конце концов, обезглавили. Почитание братьев-мучеников началось вскоре после их смерти.