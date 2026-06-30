30 июня в календаре: Всемирный день социальных сетей и международный день парламентаризма

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.
Мануил Солнцестой.
В этот день церковь отмечает память трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. По преданию, они происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев отправили в Рим к императору Юлиану для ведения переговоров. Посланников хорошо приняли, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но они отказались. Тогда Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам и, в конце концов, обезглавили. Почитание братьев-мучеников началось вскоре после их смерти.
На Руси день трех святых (из которых, правда, чаще поминали Мануйло и Савелия) наложился на древний праздник «ярилки», посвященный богу солнца Яриле. А христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями.
Во многих районах на Мануйло и Савелия (Мануила и Савела) проходили ярмарки и крестьянские гулянья, носившие название «Молодой Ярило». Следующий базарный день, который устраивался накануне Ивана Купалы, назывался уже «Старый Ярило».
В народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются мороки-туманы, текут молочные реки. День называли нехорошим: в это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека. Иногда можно было услышать, как кто-нибудь жалобно зовет: «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!», — или просит огня. Выполнять эти просьбы нельзя было ни в коем случае, иначе на крестьянский двор нападет мор.
От имени Мануйло появилось еще два прозвища — Маниха и Манья. Так звали злую старуху и ее дочь, которые в этот день ходили по деревням и заманивали людей в леса, чтобы отдать их лешему. Девушек же Манья манила к реке за белыми кувшинками (они как раз в эту пору распускались), а там утаскивала на самое дно.
В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь — тем лучше будут нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц — например, омлеты: с хлебом, с луком, с сыром.
События.
1894 год — открыт самый знаменитый лондонский мост — Тауэр бридж.
1908 год — произошло падение Тунгусского метеорита.
1925 год — основан заповедник «Красноярские Столбы» на правом берегу Енисея.
1944 год — основана Академия медицинских наук СССР, ныне Российская академия медицинских наук — РАМН.
1948 год — впервые в мире был продемонстрирован точечный транзистор.
1950 год — в Ленинграде открыт памятник С. М. Кирову у главного входа на стадион его имени.
1951 год — катастрофа самолёта Douglas DC-6 в штате Колорадо.
1960 год — СССР и Китай объявляют об идеологическом расколе.
1964 год — получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.
1970 год — Великобритания, Дания, Норвегия и Ирландия начали в Люксембурге переговоры о вступлении в Европейское экономическое сообщество.
1971 год — при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11».
1972 год — впервые применена дополнительная високосная секунда.
1973 год — катастрофа советского самолёта Ту-134 в Иордании.
1974 год — Михаил Барышников во время гастролей в Канаде принял решение остаться жить и работать в Америке.
1990 год — в Якутске разбился самолёт Ил-62.
1992 год — принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым.
1993 год — на торгах Московской межбанковской валютной биржи курс доллара впервые превысил отметку в тысячу рублей и составил 1024 рубля за доллар.
1994 год — в России завершена чековая приватизация.
2004 год — премьера фильма «Человек-паук 2» (12+).
2008 год — авария самолёта Ту-154 в Санкт-Петербурге.
2009 год — катастрофа самолёта A310 возле Коморских островов.
2015 год — катастрофа C-130 в индонезийском Медане.
В этот день родились.
Орас Верне (1789 — 1863 г.), французский художник.
Джозеф Гукер (1817 — 1911 г.), английский ботаник и путешественник.
Владимир Михельсон (1860 — 1927 г.), российский физик и геофизик, метеоролог, академик.
Стэнли Спенсер (1891 — 1959 г.), английский художник.
Борис Ромашов (1895 — 1958 г.), советский драматург, режиссер и театральный критик.
Эд Йост (1919 — 2007 г.) американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата.
Николай Некрасов (1932 — 2012 г.), советский и российский дирижер, педагог, Народный артист СССР.
Инна Ульянова (1934 — 2005 г.), советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
Анастасия Немоляева (1969 г.), советская и российская актриса театра и кино, художник, дизайнер.
Моника Поттер (1971 г.), американская киноактриса.
Ральф Шумахер (1975 г.), немецкий автогонщик, брат Михаэля Шумахера.
Мария Молчанова (1980 г.), российская певица и актриса.
Майкл Фелпс (1985 г.), американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.
Лина Иванова (1986 г.), российская актриса театра, кино и озвучивания.
Алиса Вокс (1987 г.), российская певица.
Мария Шурочкина (1995 г.), российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
Народные приметы.
Радуга вечером в этот день предвещает хорошую погоду, а багровый закат — сильный ветер и ненастье. Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дождем, распускаются в пасмурную погоду — к хорошим, солнечным дням. Если в июне частые зарницы — будет хороший урожай. Инверсионный след самолета на небе короткий, тает на глазах — к погожему дню. Звери чаще начинают чихать — к ненастью. Крот роет нору глубоко — к устойчивой сырой погоде. Цветки козлобородника лугового закрылись раньше 10 часов утра — к дождю днем. Иссохшее болотистое место делается вновь влажным — перед дождем. На поверхности дождевые черви появились — к дождям. Птицы жмутся к домам — к туману. В последний день июня наши предки справляли ярилки — торжество, посвященое Яриле — богу Солнца. На берегу озера или речки разводили костры и яйца варили. Народ верил, что чем больше сваришь, тем лучше куры будут нестись.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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