Во Владивостоке на этой неделе пройдут плановые и аварийные отключения воды

Во вторник, 30 июня, с 9:00 до 16:00 из-за аварийных ремонтных работ без воды останутся дома по адресам: Нестерова, 13, Борисенко, 50 и 52, а также Никифорова, 41а.
В этот же день с 9:00 до 18:00 аварийные работы пройдут в переулке Шевченко. Временные ограничения затронут дома № 7, 9 и 11.
В среду, 1 июля, с 3:00 до 23:55 в связи с плановым ремонтом водоснабжение будет отключено на улицах Адмирала Горшкова, Адмирала Смирнова, Анны Щетининой и Полковника Фесюна.
В четверг, 2 июля, с 9:00 до 18:00 аварийные работы проведут на улицах Лермонтова, Порт-Артурской и Минской. Под отключение попадут дома № 30, 32, 34, 36, 36а и 40 на улице Лермонтова, дома № 15−19 и 14−20 на Порт-Артурской, а также часть потребителей на улице Минской.