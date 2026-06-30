Во Владивостоке на этой неделе пройдут плановые и аварийные отключения воды

В четверг, 2 июля, с 9:00 до 18:00 аварийные работы проведут на улицах Лермонтова, Порт-Артурской и Минской. Под отключение попадут дома № 30, 32, 34, 36, 36а и 40 на улице Лермонтова, дома № 15−19 и 14−20 на Порт-Артурской, а также часть потребителей на улице Минской.