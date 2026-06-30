На Дальнем Востоке создадут карту стажировочных площадок

Она отметила, что каждый регион может поделиться своей системой работы, лучшими практиками, опытом работы по тем или иным направлениям: развитие олимпиадного движения, работа с управленческими кадрами, построение внутришкольной системы качества образования, профориентация школьников и другое. Это позволит построить систему обмена опытом, который можно использовать для повышения качества образования и развития актуальных направлений в других субъектах. Эти вопросы будут обсуждать в рамках всероссийского форума «Проект по повышению качества образования в ДФО», который пройдет с 29 июня по 3 июля 2026 года во Владивостоке.