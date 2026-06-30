Ученый Язев: тунгусское космическое тело нельзя называть метеоритом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тунгусское космическое тело нельзя называть метеоритом, так как его осколки не обнаружены. Об этом в интервью ТАСС в Международный день астероида рассказал ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.
Международный день астероида, отмечаемый 30 июня, учрежден ООН в память о событии 30 июня 1908 года — самом мощном из известных столкновений Земли с космическим телом, которое называют Тунгусским метеоритом.
«Астероид — это то, что летит в космосе. Если он упадет на Землю, то будет называться метеоритом. Но, так как никаких осколков найти не удалось, название “Тунгусский метеорит” некорректно. Лучше называть его “Тунгусское космическое тело”, — сказал Язев.