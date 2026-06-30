Ученый Язев: тунгусское космическое тело нельзя называть метеоритом

«Астероид — это то, что летит в космосе. Если он упадет на Землю, то будет называться метеоритом. Но, так как никаких осколков найти не удалось, название “Тунгусский метеорит” некорректно. Лучше называть его “Тунгусское космическое тело”, — сказал Язев.