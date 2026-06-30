Названа причина смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитриева

Напомним, Дмитриев был одним из самых титулованных отечественных фигуристов в парном катании. На Олимпийских играх 1992 года он завоевал золотую медаль в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998 году вновь стал олимпийским чемпионом, выступая с Оксаной Казаковой.