Названа причина смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитриева

Причиной смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артура Дмитриева стал инсульт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Артур Дмитриев перенес инсульт, который стал причиной смерти», — сказал инсайдер агентства.
Фигурист скончался в одной из московских больниц. Спортсмен умер в возрасте 58 лет.
Напомним, Дмитриев был одним из самых титулованных отечественных фигуристов в парном катании. На Олимпийских играх 1992 года он завоевал золотую медаль в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998 году вновь стал олимпийским чемпионом, выступая с Оксаной Казаковой.
Ранее KP.RU сообщал о смерти заслуженного тренера СССР и члена тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Виктора Кудрявцева. Он скончался на 89-м году жизни. Кудрявцев умер после продолжительной болезни.