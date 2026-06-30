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Названа причина смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артура Дмитриева

Причиной смерти легендарного российского фигуриста и двукратного чемпиона Олимпийских игр Артура Дмитриева послужил инсульт. Об этом пишет делится РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Life.ru

«Артур Дмитриев перенес инсульт, который стал причиной смерти», — заявил собеседник агентства.

Напомним, ранее о смерти 58-летнего спортсмена сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России. Дмитриев — двукратный олимпийский чемпион в парном катании. Он побеждал на Играх 1992 года в Альбервилле в паре с Натальей Мишкутёнок, а спустя шесть лет, на Олимпиаде в Нагано, завоевал золото уже с Оксаной Казаковой. Таким образом, он стал первым фигуристом в истории, которому покорилось олимпийское золото с двумя разными партнёршами. На его счету также два титула чемпиона мира и три победы на чемпионатах Европы. В последние годы Артур Дмитриев посвятил себя тренерской работе. Он воспитывал юных фигуристов в школе «Звёздный лёд» в Санкт-Петербурге.

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