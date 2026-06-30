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Миронов предложил запустить в России программу фудшеринга

Миронов предложил запустить программу фудшеринга в магазинах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить в России программу фудшеринга — бесплатной раздачи качественных продуктов за два-три дня до окончания срока годности, а также установить в магазинах «социальные полки» для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

«Справедливая Россия» уже много лет добивается запуска программы фудшеринга — предлагаем бесплатно раздавать людям продукты за 2−3 дня до окончания срока годности. Подчеркну: речь идет не о просрочке, а о качественных продуктах", — сказал Миронов РИА Новости.

Он также предложил в каждом магазине поставить «социальные полки», чтоб пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами могли бесплатно брать молоко, сметану, мясо, рыбу, овощи, хлеб, колбасу. По мнению политика, такие акции будут особенно актуальны во время праздников.

«Программы фудшеринга давно существуют во многих странах, и нам тоже надо системно подходить к этому вопросу», — добавил Миронов.

Кроме того, он считает необходимым принимать закон о «социальных полках» и освобождать магазины от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности.

«Рассчитываю, что в следующем созыве депутаты Госдумы услышат доводы “Справедливой России” и примут необходимые решения», — подытожил глава думской фракции.

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