В ООН назвали фамилии организаторов атаки на автобус с детьми в Брянской области

По ее данным, установлена причастность командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Олега Иващенко к теракту. По словам Евстигнеевой, Бровди и Иващенко обеспечили наведение и отдали приказ о нанесении удара. Она также подчеркнула, что непосредственные исполнители атаки тоже установлены.