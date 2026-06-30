В ООН назвали фамилии организаторов атаки на автобус с детьми в Брянской области

Личности организаторов атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области установлены. Об этом заявила и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
По ее данным, установлена причастность командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Олега Иващенко к теракту. По словам Евстигнеевой, Бровди и Иващенко обеспечили наведение и отдали приказ о нанесении удара. Она также подчеркнула, что непосредственные исполнители атаки тоже установлены.
17 июня ВСУ нанесли удар дронами по автобусу с детьми в Брянской области. Транспорт перевозил детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик. В момент атаки в автобусе находились 44 человека, из которых 28 — дети. Одна беременная женщина погибла, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения.
Ранее Евстигнеева заявила, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии — попытка втянуть Минск в конфликт.