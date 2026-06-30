Позор Роналду и шаманы-победители: главный треш и сенсации группового этапа ЧМ-2026

Травма икроножной мышцы вынудила его пропустить первые два матча турнира, но сам факт его возвращения на поле уже стал победой. В свои 34 года Неймар остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 79 голами. Сейчас уже стоит вопрос не в том, сможет ли он забить, а хватит ли ему здоровья пройти весь путь до конца. И именно эта неопределённость делает каждое его появление на поле особенно ценным. А уж если Бразилия выиграет турнир, это будет очень красивой историей. И тогда уже никто не упрекнёт Карло Анчелотти в том, что он вызвал травмированного Неймара в сборную.