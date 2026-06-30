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European Gymnastics отложил утверждение решения по флагу России на турнирах

Генеральная ассамблея должна была пройти 29 июня.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) перенес внеочередную генассамблею, на которой должно было состояться обсуждение вопроса по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Генеральная ассамблея должна была пройти 29 июня.

Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн сообщил ТАСС, что 11 национальных федераций направили письмо в European Gymnastics с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе.

24 мая исполком European Gymnastics снял санкции с россиян и белорусов. За шесть дней до этого исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном.

Оба главных международных турнира сезона пройдут в 2026 году в Европе. В середине августа Германия будет принимать чемпионат мира по художественной гимнастике, в Нидерландах в середине октября состоится взрослое мировое первенство по спортивной гимнастике.