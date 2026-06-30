В России отложили изменение условий по семейной ипотеке

«По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними. На площадке Правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты. Наша задача — повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию. Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы», — сообщил Марат Хуснуллин.