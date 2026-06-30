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В России отложили изменение условий по семейной ипотеке

С 1 июля 2026 года условия программы меняться не будут.

Источник: AmurMedia

Правительство России перенесло решение об изменении условий программы «Семейная ипотека». Они сохраняются без изменений до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«В настоящее время заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения Президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования “Семейная ипотека”. В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года», — говорится в сообщении.

До этой даты все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются без изменений, уточнило ведомство.

Ситуацию также прокомментировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем официальном канале в MAX (12+).

«По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними. На площадке Правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты. Наша задача — повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию. Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы», — сообщил Марат Хуснуллин.

Ранее в июне замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля. Она, по его словам, будет направлена на стимулирование рождаемости.