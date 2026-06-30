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Генконсул Пукалов: россияне жалуются на питание и условия в тюрьмах США

Пукалов сообщил, что заключенные в тюрьмах США граждане РФ жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в тюрьмах США жалуются на тесноту, однообразное питание и недостаточный уровень медицинского обслуживания. Об этом сообщил генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов.

«Что касается условий содержания в местных уголовных или иммиграционных тюрьмах, то они одинаково суровые. Заключенные жалуются на тесноту в камерах и однообразный рацион без свежих овощей и фруктов», — сказал генконсул для РИА Новости.

Как отметил дипломат, уровень медицинской помощи в тюрьмах США крайне низок. В основном выдают жаропонижающие, а антидепрессанты предлагают чуть ли не как универсальное средство.

Кроме этого, Пукалов ранее заявил, что власти США месяцами содержат в миграционных изоляторах граждан России, ожидающих высылки. Многие из них просят ускорить процедуру депортации и как можно скорее вернуть их на родину.

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