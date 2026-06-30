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СМИ: При взрыве в Монако пострадали украинский олигарх Ермолаев и его семь

Взрывное устройство в рюкзаке, использованное при теракте в Монако, содержало поражающие элементы — железные болты и дробь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ.

Взрывное устройство в рюкзаке, использованное при теракте в Монако, содержало поражающие элементы — железные болты и дробь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ.

По неофициальной информации, жертвами взрыва стали члены семьи украинского олигарха Вадима Ермолаева — он сам, его жена и 13-летний сын. Родители находятся в критическом состоянии. Ермолаев — крупный бизнесмен, в прошлом директор корпорации «Алеф», входит в топ-100 богатейших людей Украины. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и стал гражданином Кипра. В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Ермолаева.

Также в СМИ появилась информация о том, что Ермолаев и его сын Артур связаны с сетью колл-центров, которые подозреваются в мошеннических действиях в отношении граждан стран Евросоюза. В декабре 2025 года Артур Ермолаев был задержан на Кипре по запросу Интерпола, однако в апреле 2026 года он вышел на свободу под залог. В настоящее время масштабная поисковая операция подозреваемого в совершении теракта продолжается на территории всего Монако, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Монако в результате взрыва в жилом доме на улице Реверанда Пера Луи Фролла пострадали три человека, двое из них получили серьезные ранения. По предварительным данным, камеры зафиксировали мужчину, который бросил рюкзак у входа в жилой дом и скрылся в направлении соседнего города Босолей.

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