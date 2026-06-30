СМИ: При взрыве в Монако пострадали украинский олигарх Ермолаев и его семь

Также в СМИ появилась информация о том, что Ермолаев и его сын Артур связаны с сетью колл-центров, которые подозреваются в мошеннических действиях в отношении граждан стран Евросоюза. В декабре 2025 года Артур Ермолаев был задержан на Кипре по запросу Интерпола, однако в апреле 2026 года он вышел на свободу под залог. В настоящее время масштабная поисковая операция подозреваемого в совершении теракта продолжается на территории всего Монако, говорится в сообщении.