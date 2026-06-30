В Нью-Йорке арестован скандально известный человек — донор спермы Джонатан Ринальди по прозвищу «Сперминатор». Как сообщает New York Post, он баллотировался в городской совет Квинса и для этого публиковал в соцсетях сгенерированные при помощи искусственного интеллекта статьи, выдавая их за реальные материалы The New York Post, CNN и Daily News.
Следствие установило, что Ринальди размещал ложные посты о поддержке его кандидатуры бывшим членом совета Робертом Холденом, 112-м полицейским участком NYPD, начальной школой PS 101 и другими организациями. Также он выложил фейковое сообщение о том, что его соперник снялся с выборов, и несколько репортажей, созданных нейросетями.
В суде обвиняемый вел себя демонстративно — улыбался, а после заседания охотно общался с журналистами. Свои действия он оправдывал Первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова. «Я имею право создавать любой контент, какой захочу», — заявил мужчина.
Вне политики Ринальди известен именно как «Сперминатор». Он утверждает, что спасает женщин от расходов на банки спермы, бесплатно предлагая им свой генетический материал. По его словам, он не подписывает с девушками никаких договоров и скрепляет все обычным рукопожатием. Ринальди уже давно привлекает внимание американской прессы: в прошлом он фигурировал в новостях после того, как пытался побить мировой рекорд по количеству зачатых детей с помощью индивидуального донорства.
Читайте также: Евстигнеева призвала Европу осознать стремление Зеленского расширить конфликт.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.