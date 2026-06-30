«Сперминатора» арестовали за фейки на выборах в Нью-Йорке

Вне политики Ринальди известен именно как «Сперминатор». Он утверждает, что спасает женщин от расходов на банки спермы, бесплатно предлагая им свой генетический материал. По его словам, он не подписывает с девушками никаких договоров и скрепляет все обычным рукопожатием. Ринальди уже давно привлекает внимание американской прессы: в прошлом он фигурировал в новостях после того, как пытался побить мировой рекорд по количеству зачатых детей с помощью индивидуального донорства.