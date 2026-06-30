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В ОП предложили увеличить время на оплату парковки до двух часов

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб напомнил, что бывают сбои интернета и связи.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Время на оплату парковки после того, как водитель оставил автомобиль, необходимо увеличить с нынешних пяти минут до двух часов. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Я считаю, что надо обязательно увеличивать время на оплату парковки. Пять минут — это смешно. Бывают сбои интернета, связи. Считаю, что этот период должен быть не менее двух часов», — сказал Гриб.

По его словам, это простое технологическое решение. «Думаю, ничего страшного здесь не будет», — сказал замсекретаря ОП.

Сейчас парковку в Москве необходимо оплатить в течение пяти минут. Столько же времени надо, чтобы покинуть парковку после завершения парковочной сессии. Если это время превышено — выписывается штраф.