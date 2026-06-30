Опубликовано фото предполагаемого преступника, организовавшего взрыв в Монако

Как информировало Monaco-matin, все трое пострадавших при взрыве в Монако — граждане Украины, они одна семья. Состояние каждого из них оценивается как тяжелое. В медицинские учреждения Ниццы доставлены мужчина и женщина в возрасте около 50−60 лет, а также несовершеннолетний подросток.