Опубликовано фото предполагаемого преступника, организовавшего взрыв в Монако

Телеканал BFMTV опубликовал фотографию предполагаемого преступника, который организовал взрыв в Монако. Кроме того, местные СМИ распространили видео с кадрами поисковых мероприятий.
Фото предполагаемого преступника, организовавшего взрыв в Монако. Источник: BFMTV.
Ранее BFMTV передавал, что в результате взрыва в Монако пострадали три человека, среди которых — граждане России и Украины. Figaro отмечало, что при взрыве в Монако могли пострадать украинский олигарх Вадим Ермолаев с женой и ребенком.
Как информировало Monaco-matin, все трое пострадавших при взрыве в Монако — граждане Украины, они одна семья. Состояние каждого из них оценивается как тяжелое. В медицинские учреждения Ниццы доставлены мужчина и женщина в возрасте около 50−60 лет, а также несовершеннолетний подросток.
Мэр Ниццы Эрик Сьотти подчеркнул, что взрыв в Монако является терактом. Его оценку разделяет и государственный министр княжества Кристоф Мирман.
При этом Мирман не стал комментировать национальность пострадавших при взрыве в княжестве. Расследование инцидента продолжается.
Кто такой Вадим Ермолаев, пострадавший при теракте в Монако, и на чем он разбогател, читайте тут.