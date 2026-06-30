Юная хабаровчанка в 15 лет заслужила Гран-при краевого конкурса талантов

Ей всего пятнадцать лет, но она, выпускница детской школы искусств № 7 Хабаровска, безусловно, уже художник со своим видением мира, ощущением пространства и предметов, которые в нем живут. Традиционный краевой конкурс юных талантов имени А. М. Федотова принес в этом году Софье Лавровой абсолютную победу -Гран-при!
При всей наивности и непосредственности ее работ, в них чувствуется безусловная способность создавать художественный образ даже в изображении привычных вещей. О том, чем она живет, о чем мечтает, что ее радует в жизни, рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня».
От счастья она расплакалась.
Она вообще идет своим путем. Их семья уезжала из Хабаровска, какое-то время Лавровы жили в Улан-Удэ, потом в Омске. Вернулись только осенью прошлого года. Софья, которая когда-то училась в седьмой школе искусств, естественно, пришла продолжать учиться рисованию. В пятом, выпускном классе! Но ее решили оставить на второй год в четвертом.
Нет, не из-за успеваемости, Соня всегда была отличницей и теперь в ее способностях никто не сомневался, но она слишком много времени пропустила. Ее сверстники давно приступили к выпускной работе, готовятся к краевому конкурсу, ей просто не успеть.
Но Софья твердо стояла на своем, уверяла, что все сделает. И ведь успела! Она вообще трудяга. Три раза в неделю по два часа рисование, плюс обычная школа, а тут тоже выпускной — девятый класс, и подготовка к экзаменам. Она со всем справилась.
К концу апреля подготовила работы на региональный конкурс — по пять в каждой номинации. А их на этот раз — декоративный рисунок и академическая акварель. И какие получились работы — зрелые, сильные! Выставочные!
Даже в обязательном рисунке, где, казалось, все предопределено, она сумела показать себя, поразить зрителей ощущением пространства, выстроенностью композиции, безупречным чувством цвета.
Сначала конкурс проводится заочно, профессиональное жюри, оценивало работы, которые дети написали в своих школах. А уже потом юных художников пригласили на сам конкурс в Комсомольск-на-Амуре. Два дня рисовали они на больших листах без помощи педагогов, так называемые персональные выставки.
Софья была уверена в себе. Члены жюри не видят фамилий детей, отбирая лучшие работы. И когда они обнаружили, что в заочном конкурсе персональных выставок, и в очном победителем выходит один и тот же автор, они изумились! А ведь отсмотрели работы 162 учеников! И поняли, что девочка, безусловно, заслужила Гран-при.
Но жюри не могло не отметить ее декоративный рисунок. И когда началось награждение победителей, Софье за него вручили диплом. Юная художница — девочка скромная, но тут она очень расстроилась. Даже не лауреат! А когда объявили, что Гран-при вручается Софье Лавровой, так растерялась, стала улыбаться, а потом расплакалась.
Видеть обычное необычно.
Свой звездный час Софья испытала и в школе искусств на защите выпускной композиции. К пятому году обучения преподаватели полагают, что детям уже самим есть что сказать миру. Им предлагают написать работу на свободную тему. Единственное условие, в композиции должно быть не меньше трех фигур.
Софья размышляла, что бы это такое могло быть? Конечно, ее семья! Девочка вспомнила, как им хорошо было на рыбалке. Вот и сюжет! Изобразила папу, себя и младшего брата. Нет там мамы, она как раз куда-то уезжала. Да и рыбалка вроде не женское дело! Софья еще на берегу делала зарисовки.
Уже в студии она просила позировать ей мальчика из художки, фигурой похожим на папу. Получилось узнаваемо!
Нет на картине и их любимой собаки. Софья любит ее и с удовольствием гуляет по утрам, а вот нарисовать никак не получается. Собака не понимает, что ей надо немного посидеть спокойно, глядя на Софью. Все время вертится, предлагает играть. И ведь никак не объяснишь этому неразумному существу, что Софья занята серьезным делом! И надо немного потерпеть!
Так что рыбалка получилась не совсем семейная. Но ее работа отмечена как лучшая и теперь висит в галерее имени Федотова на международной выставке детского рисунка.
Конечно, Софья растет. Недавно в школе нашли ее академический рисунок, который она делала в младшей группе. Простой, на первый взгляд, натюрморт, но столько в нем чистоты и трогательного отношения к предметам, которые она изобразила! Вот уж воистину, творчество — это способность человека видеть обычное необычным.
Рисует девочка лет с четырех. Очевидно, уже в детсаду в девочке увидели эту способность и посоветовали заниматься рисованием дальше. И, даже ухав из Хабаровска, она не оставила своих занятий, продолжала учиться.
Скажем, в Омске кроме живописи, рисунка и композиции можно было заняться печатной графикой, батиком и даже фьюзингом. Родители ее с интересом наблюдают за дочерью. Софья смеется, говорит, что папа ее всегда критикует, а мама — хвалит. Но она и сама уже научилась понимать, что ей удалось, а что пока нет.
Сезанн и его яблоки.
Теперь, когда школа осталась позади, ей хочется попробовать себя в абстракции, писать свободно, ярко, эмоционально. Широкими мазками, чтоб никакой заданности!
Мечтает забраться куда -нибудь в частный сектор, и, найдя симпатичный уголок, отрешившись от всего, рисовать. Она любит лето с его красками и звуками. Тепло, наконец, полная свобода! А еще у нее день рождения.
Она еще не может объяснить, но интуитивно чувствует: творчество — это способность осознанно нарушать правила, экспериментировать, видеть свои неудачи, но работать, работать и так расти. А быть свободным человеком, значит делать то, что доставляет тебе удовольствие.
Из больших художников ей близок Поль Сезанн.
— Я тут наткнулась на старую книжку, биографию художника и зачиталась, — говорит моя собеседница. — Мне очень понравилась история с Эмилем Золя. Тот подарил Полю яблоки за то, что он защитил его от одноклассников, которые обижали мальчика. И потом Сезанн эти яблоки рисовал всю жизнь.
Софья — человек читающий. Признается, что ей неожиданно открылся Пушкин с его «Капитанской дочкой» и эпиграфом «Береги честь смолоду». Вроде бы, школьная программа, кому-то скучно, потому что обязательно, а ей -хорошо!
Девочка в этом году закончила девять классов, она намерена пойти в колледж, получить образование и начать работать. Так ей не терпится с головой окунуться в творчество! Так вот Софья Лаврова — одна из двух выпускников выбрала экзамен по литературе, а девятых классов в их школе — пять!
Умение остановиться и замереть дается теперь редко кому. Софья -натура творческая, но она человек современный. Говорит, мы живем в таком активном мире, все куда -то бегут, спешат. И она невольно поддается этому ритму. Трудно остановиться, найти полчаса- час на этюд.
Но все же она старается делать наброски, замечая в их семейных поездках красиво засеянные поля, плывущие по небу облака, удивительные закаты. Они потом лягут в ее композиции.
Она все время ищет впечатлений, ее стихия — движение. Говорит, что их семья предпочитает активный отдых. Когда они жили в Омске, то объехали весь Иртыш. Теперь они будут путешествовать по Амуру, а у Софьи появятся зарисовки красивых здешних мест.
— Она очень лёгкая в общении, в рисовании, легко на всё реагирует, легко вошла в коллектив, — замечает о своей воспитаннице ее преподаватель Олег Саитбаталов. — Дети ее хорошо приняли. Она приходит, все радуются, Соня — солнышко. И при этом уже личность!
Говорят, каждый ребенок — художник, трудность заключается в том, чтобы остаться художником, выйдя из детства. У Софьи это, безусловно, получится. Творчество стало ее сутью, воздухом, которым она дышит. Оставить его невозможно, также, как перестать дышать.