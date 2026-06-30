Юная хабаровчанка в 15 лет заслужила Гран-при краевого конкурса талантов

Нет на картине и их любимой собаки. Софья любит ее и с удовольствием гуляет по утрам, а вот нарисовать никак не получается. Собака не понимает, что ей надо немного посидеть спокойно, глядя на Софью. Все время вертится, предлагает играть. И ведь никак не объяснишь этому неразумному существу, что Софья занята серьезным делом! И надо немного потерпеть!