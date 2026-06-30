Обновленный пункт пропуска Пограничный открылся в Приморье

Этот пункт пропуска — ключевой для торговли и туризма между Россией и Китаем. С начала 2026 года через старый МАПП «Пограничный» уже прошло более 65 тысяч машин (рост почти на 15%) и оформлено почти 800 тысяч тонн грузов (плюс 4,5%). Теперь с вводом новых мощностей поток товаров и людей будет только расти. Официальные лица выразили надежду, что обновленный переход станет драйвером экономического сотрудничества и снизит очереди на границе.