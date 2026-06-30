В Хабаровском крае ожидается местами дождь и +31 градус

В южных районах прогнозируется кратковременный дождь. Ночные температуры — от +11 до +16 °C, дневные — от +26 до +31 °C. Ветер юго западный, 7−12 м/с. В центральной части края местами также пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью — от +10 до +15 °C, днём — от +18 до +28 °C, ветер — разных направлений, 2−7 м/с. На севере края местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура может опуститься до 0 , верхний предел составит +15 °C; днём ожидается от +15 до +26 °C. Ветер — различных направлений, 2−10 м/с.