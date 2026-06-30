Фанатка подбежала к Неймару и передала записку на глазах у охраны

Инцидент произошел после окончания встречи 1/16 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Японии на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне. Фанатка сумела миновать кордон службы безопасности и добежать до нападающего, которому вручила записку. Неймар принял послание и несколько секунд общался с девушкой. Сотрудники стадиона вывели болельщицу с поля, после чего форвард вернулся к празднованию победы с партнерами.
Бразильцы одержали волевую победу над Японией со счетом 2:1. Победный гол Габриэла Мартинелли был забит в добавленное ко второму тайму время. Нападающий Неймар провел весь матч на скамейке запасных и не принимал участия в игре. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, что берег футболиста для возможных экстра-таймов, но после того как его команда сравняла счет, он решил не менять структуру игры.
Несмотря на инцидент с проникновением на поле, матч завершился без серьезных последствий. Бразильская сборная продолжает борьбу на турнире, а Неймар, восстановившийся после травмы, провел на чемпионате лишь один матч — в групповом этапе против Шотландии, выйдя на замену на 76-й минуте.
Ранее мы писали, что футболист Неймар направил $250 тыс. на помощь пострадавшим от стихии в Венесуэле.
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